Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию ЛГБТ на 3,7 млн рублей

Суд назначил онлайн-кинотеатру Start штраф в размере 3,7 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ-контента без требующейся возрастной маркировки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Черемушкинского суда Москвы.

О том, что на сервис был поставлен протокол из-за вероятной ЛГБТ-демонстрации, стало известно в конце мая. Тогда в компании рассказали, что речь идет о картине «Идеальные незнакомцы».

«Признать ООО "Старт.ру" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначить ему штраф в размере 3,7 млн рублей», — сказано в постановлении.

В онлайн-кинотеатре уточнили RB.RU, что рассматривают возможность обжаловать решение. Как отметили в пресс-службе, сегодня в российском законодательстве и нормативных актах «не сформулированы до конца критерии для возрастной маркировки контента». Также в компании указали на отсутствие четкого определения понятия «ЛГБТ демонстрация».

«Это итальянский фильм, который был лицензирован нашим сервисом. Маркировка, изначально зафиксированная в прокатном удостоверении— 16+, выданным Минкультом, изменена на платформе, проект давно доступен на Stsrt со знаком 18+», — пояснили в компании.

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