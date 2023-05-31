В московские суды поступили материалы административных дел по новой статье об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних в отношении нескольких российских компаний. В их числе — онлайн-кинотеатры Start, Premier, а также оператор «Мегафон» . На материалы обратило внимание издание «Медиазона»*.

На «Мегафон», Start и Premier составили протоколы о нарушении закона о запрете ЛГБТ