На «Мегафон», Start и Premier составили протоколы о нарушении закона о запрете ЛГБТ

В московские суды поступили материалы административных дел по новой статье об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних в отношении нескольких российских компаний. В их числе — онлайн-кинотеатры Start, Premier, а также оператор «Мегафон» . На материалы обратило внимание издание «Медиазона»*.
Компаниям может грозить штраф от одного до четырех млн рублей. Судебное заседание по делу компании ООО «Премьер» состоится 21 июня, оно пройдет в Мещанском районном суде Москвы.
Тверской районный суд, в свою очередь, рассмотрит дело ПАО «Мегафон» 29 июня. Дата процесса по ООО «Старт.Ру» пока не установлена, материалы направлены в Черемушкинский районный суд.
«Мегафон» выступает владельцем сервиса мобильного телевидения «МегаФон ТВ» и совледельцем Start.
Глава РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре прошлого года. Вслед за этим соцсеть «ВКонтакте» стала помечать материалы, которые потенциально могли бы нарушать новое законодательство.
*внесен Минюстом в реестр иноагентов
Фото на обложке: Pormezz /
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