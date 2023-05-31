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На «Мегафон», Start и Premier составили протоколы о нарушении закона о запрете ЛГБТ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В московские суды поступили материалы административных дел по новой статье об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних в отношении нескольких российских компаний. В их числе — онлайн-кинотеатры Start, Premier, а также оператор «Мегафон» . На материалы обратило внимание издание «Медиазона»*.

На «Мегафон», Start и Premier составили протоколы о нарушении закона о запрете ЛГБТ

Компаниям может грозить штраф от одного до четырех млн рублей.  Судебное заседание по делу компании ООО «Премьер» состоится 21 июня, оно пройдет в Мещанском районном суде Москвы.

Тверской районный суд, в свою очередь, рассмотрит дело ПАО «Мегафон» 29 июня. Дата процесса по ООО «Старт.Ру» пока не установлена, материалы направлены в Черемушкинский районный суд.

«Мегафон» выступает владельцем сервиса мобильного телевидения «МегаФон ТВ» и совледельцем Start. 

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре прошлого года. Вслед за этим соцсеть «ВКонтакте» стала помечать материалы, которые потенциально могли бы нарушать новое законодательство.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов

Фото на обложке: Pormezz / Shutterstock

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