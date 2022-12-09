«ВКонтакте» начала помечать группы с предполагаемой пропагандой ЛГБТ

Социальная сеть «ВКонтакте» начала маркировать сообщества, контент которых может попасть под закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Теперь при переходе в группу, где могут содержаться материалы, нарушающие законодательство, площадка выдает плашку с предупреждением.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ». За его нарушение предусмотрен штраф в 400 тыс. рублей для физических лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

«ВКонтакте» опубликовала разъяснение с причинами введения новой маркировки. Там сказано, что меры предосторожности необходимы в связи с требованием закона. При этом в соцсети уточнили, что «ВКонтакте» не устанавливает, насколько приемлема та или иная информация.

«Мы не можем быть уверены, какой контент будет запрещен на территории конкретного государства. "ВКонтакте" лишь предупреждает пользователей, что материалы могут оказаться спорными», — отмечается в сообщении.

Ранее, еще до принятия закона, в Госдуме предложили запретить в России некоторые популярные компьютерные игры. Под подозрение в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений попали Fallout, Overwatch, Assassin's Creed, The Sims 3, Apex Legends и другие.

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