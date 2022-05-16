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В России упростили правила сертификации автомобилей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство дало добро на выпуск в России автомобилей без антиблокировочной системы тормозов, а также разрешило не оснащать машины системой вызова экстренных служб от «Глонасс». Упрощенные правила сертификации автомобилей перечислены в подписанном постановлении кабмина.

В России упростили правила сертификации автомобилей

Постановлении об упрощенной системе сертификации автомобилей, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. С инициативой упростить правила сертификации авто выступил Минпромторг России.

Согласно документу, новые правила будут действовать до 1 февраля 2023 года. Они подразумевают ряд смягчений к требованиям по оснащению автомобилей. В частности теперь разрешено не оснащать их антиблокировочной системой тормозов (АБС), на первом этапе не устанавливать специальную систему вызова экстренных служб «Эра-Глонасс». Также разрешено выпускать в России автомобили всех экологических классов – от «Евро-0» до «Евро-5».

О планах властей внести изменения в регламент сертификации автомобилей в России стало известно 19 апреля. Идею одобрили представители нескольких автоконцернов – там посчитали, что упрощение техрегламента поможет восполнить дефицит машин на рынке, а также расширит возможности производства на время разрыва технологических цепочек.

Фото на обложке: Alexey Druzhinin / Shutterstock

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