Россия разрешит автомобили всех экологических классов

Российское правительство планирует разрешить выпуск всех экологических классов, включая «Евро-0». Предлагаемы послабления будут временными. Сейчас соответствующий проект постановления проходит заключительные правки.

Документ касается «правил оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период» и должен упростить требования к автомобилям отечественного производства, узнал «Коммерсантъ».

Новые правила коснуться крупных российских концернов с численностью сотрудников более пяти тыс. человек, производителей полуприцепов, электробусов или компаний под санкциями. Завод китайского Haval, который еще работает в стране, не сможет воспользоваться послаблениями.

В «Соллерс Авто» сообщили , что упрощение техрегламента поможет восполнить дефицит машин на рынке, так как те есть у производителей, но не могут быть выпущены на рынок из-за несоответствия требованиям

В группе ГАЗ добавили, что эти требования расширят возможности производства на время разрыва технологических цепочек. Сами производители заинтересованы в выпуске машин с высокими техническими параметрами, это более маржинальная продукция.

На фоне экономической ситуации в марте в России подорожали новые автомобили на 35-40%. Больше всего в цене выросли премиальные машины — до 60%, поставки которых ограничены из-за логистики и санкций США, ЕС и Японии.

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