Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россия разрешит автомобили всех экологических классов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российское правительство планирует разрешить выпуск всех экологических классов, включая «Евро-0». Предлагаемы послабления будут временными. Сейчас соответствующий проект постановления проходит заключительные правки.

Россия разрешит автомобили всех экологических классов

Документ касается «правил оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период» и должен упростить требования к автомобилям отечественного производства, узнал «Коммерсантъ».

Новые правила коснуться крупных российских концернов с численностью сотрудников более пяти тыс. человек, производителей полуприцепов, электробусов или компаний под санкциями. Завод китайского Haval, который еще работает в стране, не сможет воспользоваться послаблениями.

В «Соллерс Авто» сообщили , что упрощение техрегламента поможет восполнить дефицит машин на рынке, так как те есть у производителей, но не могут быть выпущены на рынок из-за несоответствия требованиям

В группе ГАЗ добавили, что эти требования расширят возможности производства на время разрыва технологических цепочек. Сами  производители заинтересованы в выпуске машин с высокими техническими параметрами, это более маржинальная продукция. 

На фоне экономической ситуации в марте в России подорожали новые автомобили на 35-40%. Больше всего в цене выросли премиальные машины — до 60%, поставки которых ограничены из-за логистики и санкций США, ЕС и Японии.

Фото на обложке: Unsplash

Как IT-бизнесу существовать в новой реальности? Узнай о настоящем и будущем IT-индустрии и OS-решений на Russia Open Source IT Summit 29-30 апреля. Подробнее по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  2. 2 Как сэкономить на авто для бизнеса?
  3. 3 Когда стоит задуматься об автомобиле по подписке?
  4. 4 Как клиенты общаются с бизнесом в 2021 году? Исследование в сферах недвижимости, автобизнеса и медицины
  5. 5 6 сервисов, которые помогут автосалону привлечь и удержать клиентов
Russia Open Source IT Summit
Саммит для IT-бизнеса и разработчиков отечественного ПО. Участвуйте онлайн или офлайн
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2022

Конкурс грантов SKOLKOVO BBA

21 апреля 2022

EnergyHUB

21 апреля 2022

90 Days Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ