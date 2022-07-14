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Цифровые финансовые активы запретили использовать в качестве средства платежа

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Цифровые финансовые активы, в том числе криптовалюту, запретили использовать в России в качестве средства платежа за товары, продукты или услуги. Соответствующий закон подписал президент.

Цифровые финансовые активы запретили использовать в качестве средства платежа

Федеральный закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на сайте Госдумы РФ.

Из документа следует, что в России отныне запрещено использовать любые цифровые финансовые активы в качестве оплаты за товары, услуги, работы. Их можно будет использовать как средство оплаты, если это будет продиктовано федеральными законами, уточняется в документе.

Кроме того, вступивший в силу закон причисляет операторов платформ, которые выпускают цифровые финактивы, к субъектам национальной платежной системы, тем самым подводя их под контроль со стороны регулятора.

Законопроект о регулировании цифровых финактивов внесли в Госдуму в июне. 14 июня документ прошел первое чтение.

Фото на обложке: Irina Anosova / Shutterstock

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