Российскому бизнесу из-за санкций стоит задуматься о смене юрисдикции — EY

Кризис из-за антироссийских санкций будет долгим и глубоким. Российским компаниям стоит перестроить структуры, логистику и производство, чтобы как можно быстрее восстановить работу в новых условиях.
Использование структур, которые зарегистрированы в «недружественных» странах, может привести к блокировке активов и счетов, проблемам с фрахтованием судов и страхованием перевозок, пишет РБК со ссылкой на обзор EY.
Другая проблема для бизнеса — отказы иностранных поставщиков отправлять грузы и товары в Россию. Поэтому аналитики посоветовали несколько вариантов для смены юрисдикции — ОАЭ, Шанхай и специальные административные зоны на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
При смене страны для перемещения бизнеса компаниям стоит учитывать четыре фактора:
- возможность безпроблемно открыть банковский счет;
- политическая позиция страны;
- требования валютного контроля;
- возможность полного переноса компании из одной страны в другую.
Эксперты EY предложили обратить внимание также на Катар, Саудовскую Аравию, Макао и Индонезию для релокации. Для холдинговой и финансовой деятельности, по мнению аналитиков компании, подойдут и «русские офшоры». Они также добавили, что идеальной юрисдикции для российского бизнеса нет, однако можно выстроить в разных странах параллельные структуры, формально не ассоциированные с Россией.
Редакция RB.RU выпустила Relocation Map — интерактивный гид по сервисам, компаниям и сообществам, связанным с релокацией. Там собрано более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании бизнеса в любую страну мира.
Фото на обложке: GaudiLab /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 году
- 2 Санкции, удаление TikTok и временное возвращение Continental: главные новости 20 апреля
- 3 S7 Airlines исключили из авиационного альянса Oneworld
- 4 Владелец Facebook* и Instagram* подал апелляцию на признание себя экстремистом
- 5 В правлении Банка России допустили снижение ключевой ставки 29 апреля
ВОЗМОЖНОСТИ
21 апреля 2022
21 апреля 2022
21 апреля 2022
22 апреля 2022
25 апреля 2022