Российскому бизнесу из-за санкций стоит задуматься о смене юрисдикции — EY

Кризис из-за антироссийских санкций будет долгим и глубоким. Российским компаниям стоит перестроить структуры, логистику и производство, чтобы как можно быстрее восстановить работу в новых условиях.

Использование структур, которые зарегистрированы в «недружественных» странах, может привести к блокировке активов и счетов, проблемам с фрахтованием судов и страхованием перевозок, пишет РБК со ссылкой на обзор EY.

Другая проблема для бизнеса — отказы иностранных поставщиков отправлять грузы и товары в Россию. Поэтому аналитики посоветовали несколько вариантов для смены юрисдикции — ОАЭ, Шанхай и специальные административные зоны на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

При смене страны для перемещения бизнеса компаниям стоит учитывать четыре фактора:

возможность безпроблемно открыть банковский счет;

политическая позиция страны;

требования валютного контроля;

возможность полного переноса компании из одной страны в другую.

Эксперты EY предложили обратить внимание также на Катар, Саудовскую Аравию, Макао и Индонезию для релокации. Для холдинговой и финансовой деятельности, по мнению аналитиков компании, подойдут и «русские офшоры». Они также добавили, что идеальной юрисдикции для российского бизнеса нет, однако можно выстроить в разных странах параллельные структуры, формально не ассоциированные с Россией.

Редакция RB.RU выпустила Relocation Map — интерактивный гид по сервисам, компаниям и сообществам, связанным с релокацией. Там собрано более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании бизнеса в любую страну мира.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock