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Российскому бизнесу из-за санкций стоит задуматься о смене юрисдикции — EY

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Кризис из-за антироссийских санкций будет долгим и глубоким. Российским компаниям стоит перестроить структуры, логистику и производство, чтобы как можно быстрее восстановить работу в новых условиях.

Российскому бизнесу из-за санкций стоит задуматься о смене юрисдикции — EY

Использование структур, которые зарегистрированы в «недружественных» странах, может привести к блокировке активов и счетов, проблемам с фрахтованием судов и страхованием перевозок, пишет РБК со ссылкой на обзор EY.

Другая проблема для бизнеса — отказы иностранных поставщиков отправлять грузы и товары в Россию. Поэтому аналитики посоветовали несколько вариантов для смены юрисдикции — ОАЭ, Шанхай и специальные административные зоны на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

При смене страны для перемещения бизнеса компаниям стоит учитывать четыре фактора:

  • возможность безпроблемно открыть банковский счет;
  • политическая позиция страны;
  • требования валютного контроля;
  • возможность полного переноса компании из одной страны в другую.

Эксперты EY предложили обратить внимание также на Катар, Саудовскую Аравию, Макао и Индонезию для релокации. Для холдинговой и финансовой деятельности, по мнению аналитиков компании, подойдут и «русские офшоры». Они также добавили, что идеальной юрисдикции для российского бизнеса нет, однако можно выстроить в разных странах параллельные структуры, формально не ассоциированные с Россией.

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Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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