Четверть россиян хотели бы в 2020 году радикально сменить профессию — исследование

Более четверти россиян (26%) хотели бы в 2020 году радикально сменить профессию, говорится в исследовании «Авито Работы».

Среди специалистов, настроенных на карьерные изменения, больше всего недовольны своей работой няни, официанты и работники бьюти-сферы, а среди жителей разных регионов сменить ее чаще всего мечтают сибиряки.

Исследование показало, что жители страны настроены на перемены: 75% хотели бы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году. Больше всего таких среди опрошенных в возрасте 25-34 лет (82%). Самые консервативные — респонденты старше 55 лет. Более 40% из них не хотят ничего менять в наступившем году.

Опрос также показал, что 60% россиян ждут от 2020 года повышения зарплаты, 26% – продвижения по службе или смены должности, а 23% хотят пойти учиться.

В целом по стране среди представителей массовых профессий больше всего настроены на изменения курьеры (94% представителей этой профессии), уборщики (92%) и сотрудники колл-центров (87%).

Среди профессиональных групп на смену рода деятельности наиболее настроены няни (45%), официанты (43%) и работники бьюти-сферы (41%). Желающих выйти на новую должность больше всего среди аниматоров/вокалистов (59%), а также среди официантов

и барменов (54%).

Повышения зарплаты больше всего ждут уборщицы (76%) и аниматоры/вокалисты/ведущие праздников (72%). Самые мобильные – грузчики: 27% хотели бы в 2020 году переехать в другой регион. К обучению больше всех стремятся работники бьюти-сферы (64%) и курьеры (51%). Парикмахеры, массажисты и другие представители индустрии красоты также лидируют среди тех, кто хотел бы изменить график работы (40%).

Фото: Unsplash