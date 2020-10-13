Исследование: 94% россиян в возрасте 45 лет и старше задумывались о смене профессии

«Работа.ру» и «Нетология» выяснили, что 94% людей старше 45 лет в разной степени задумывались о смене профессии. Кто-то планировал заняться кардинально другой деятельностью, кто-то — найти что-то смежное. Об этом говорится в сообщении рекрутингового сервиса.

В опросе приняли участие более 1400 респондентов в возрасте 45+ из всех регионов страны.

Почти все опрошенные не чувствуют полного удовлетворения от своей профессии.

Источник: «Работа.ру»

35% людей находят переобучение нелегким занятием, так как это требует больших личностных усилий, труда и усидчивости. 30% готовы обучаться новому, только если есть свободные время и деньги, а еще 27% рады приобрести интересный им курс в любом случае.

Аудитория старше 45 лет не всегда открыта к новым знаниям. Так, 12% опрошенных считают дополнительное образование в их возрасте бесполезным, так как за несколько месяцев не получится освоить новую профессию и начать в ней работать.

На сервисе Работа.ру 22% соискателей старше 45 лет. Лишь 6% из них ищут работу без опыта, а 7% старших соискателей находятся в поиске работы по диджитал-профессиям.

«Интерес к диджитал-специалистам стремительно растет. На это повлиял и период локдауна — компании стали больше заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, которые помогут развить онлайн-направления бизнеса и минимизировать последствия коронакризиса», — говорится в сообщении.

По итогам третьего квартала 2020 года доля вакансий в сфере IT и телекома выросла на 88% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Темп прироста предложений в сфере маркетинга, рекламы и PR составил 87%.

Среди работодателей также есть те, кто готов рассматривать на диджитал-позиции не только молодежь. Зарплатное предложение для старших кандидатов не отличается от других вакансий на те же специальности.

По данным «Работы.ру», ведущий специалист по внедрению и сопровождению СЭД/PDM с опытом работы от 3 лет может получать от 100 тысяч рублей в месяц. Программист (Api Drupal 7) с опытом работы от 1 года может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. При этом от успешного кандидата не требуется предоставить диплом о высшем образовании.

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