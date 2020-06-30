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Эксперты назвали самый популярный канал у бизнеса для приема онлайн-платежей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Аналитики «Яндекс.Кассы» изучили данные о платежах, которые бизнес выставлял клиентам с помощью сервиса выставления счетов, и назвали самый популярный канал для приема онлайн-платежей — это мессенджеры. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Кассы».

Эксперты назвали самый популярный канал у бизнеса для приема онлайн-платежей

С начала 2020 года 62,5% компаний, подключивших сервис выставления счетов, отправляли их клиентам в мессенджерах, 48% — по электронной почте, 35% — по смс. Всего с помощью сервиса «Яндекс.Кассы» компании выставили больше 2 млн счетов, годом раньше эта цифра составляла 1,5 млн. При этом на мессенджеры приходится около 1 млн от всех выставленных счетов. 

Популярность электронной почты как канала продаж снижается. За год доля таких платежей упала до 30%. Годом раньше этот показатель составлял 45%.

Растет популярность мессенджеров: в них за последние 12 месяцев пользователи оплатили 49% счетов. Востребованность смс как канала продаж тоже подросла: сейчас доля платежей по счетам, выставленным этим способом, составляет 21%, годом раньше — 13%.

Аналитики «Кассы» отмечают еще один тренд: в мобильный сегмент переходят не только покупатели, но и небольшой бизнес. За последние полгода около 20% компаний выставляли счета с телефонов через приложение сервиса. 

Топ товаров и услуг по обороту платежей через счета, выставленные по электронной почте, смс, в мессенджерах:

  1. Товары для дома и сада, средний чек —  10 375 рублей
  2. Одежда, обувь — 7350 рублей
  3. Сувениры и товары для хобби — 3583 рубля
  4. Музыка, видео, игры — 4219 рублей
  5. Мастер-классы и тренинги — 6739 рублей
  6. Оборудование для строительства и ремонта — 9104 рубля
  7. Косметика — 6557 рублей
  8. Продукты — 4776 рублей
  9. Спортивные товары — 9223 рубля
  10. Консультации — 6432 рубля
Фото: Unsplash

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