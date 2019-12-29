Определена распространенная ошибка при зарядке смартфона

Пользователь сокращает ресурс аккумулятора, если оставляет смартфон заряжаться на всю ночь, не отключая устройство от зарядки по достижении 100%. Об этой ошибке сообщает Business Insider со ссылкой на директора компании BatterieIngenieure Доминика Шульте.

По его словам, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30–50%. По словам эксперта, лучшее время для зарядки устройства — утро: в этом случае смартфон не будет заряжаться полночи, уже достигнув 100% емкости батареи.

Все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы, отмечает издание. Однако если пользователь меняет гаджет каждые два года или чаще, бережное отношение к аккумулятору может не иметь заметного эффекта.

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