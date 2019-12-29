Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Определена распространенная ошибка при зарядке смартфона

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Пользователь сокращает ресурс аккумулятора, если оставляет смартфон заряжаться на всю ночь, не отключая устройство от зарядки по достижении 100%. Об этой ошибке сообщает Business Insider со ссылкой на директора компании BatterieIngenieure Доминика Шульте.

Определена распространенная ошибка при зарядке смартфона

По его словам, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30–50%. По словам эксперта, лучшее время для зарядки устройства — утро: в этом случае смартфон не будет заряжаться полночи, уже достигнув 100% емкости батареи.

Все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы, отмечает издание. Однако если пользователь меняет гаджет каждые два года или чаще, бережное отношение к аккумулятору может не иметь заметного эффекта.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ