В России создали первую систему беспроводной зарядки электромобилей

Специалисты из ИТМО и компания «Яблочков» создали первую в России систему беспроводной зарядки для электромобилей и электробусов, рассказали RB.RU в пресс-службе ИТМО. Там пояснили, что механизм использования почти не требует участия человека. Сама система работает на методе магнитной резонансной связи передатчика и приемника.

Опытный образец способен передавать мощность 11 кВт на расстояние до 300 мм. В текущем году планируется довести мощность до 50 кВт, чтобы время зарядки не превышало один час.

«Первая коробочка (приемник) монтируется на днище электромобиля при производстве, вторая (передатчик) — размещается под дорожным покрытием, через воздушный промежуток между ними будет передаваться энергия для питания аккумулятора. На практике же это означает, что будет достаточно припарковать автомобиль над передающей магнитной системой и он начнет автоматически заряжаться», — рассказал ведущий инженер проекта, инженер Нового физтеха ИТМО Георгий Баранов.

В перспективе систему можно будет использовать в городе, например, вмонтировать ее в дорожное полотно. В будущем ученые нацелились на создание зарядной станции мощностью 300 кВт, это позволит в течение получаса производить полную зарядку электробуса.

По словам научного руководителя проекта Полины Капитановой, электробусы успеют подзарядиться за время посадки и высадки пассажиров на остановке.

Ранее аспирант ИТМО создал протез, который помогает восстанавливать мышечные ткани при ДЦП, его также можно использовать во время реабилизации после инсульта.

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