Аспирант ИТМО разработал протез-тренажер для реабилитации после инсульта на дому

Аспирант ИТМО разработал протез-тренажер для реабилитации после инсульта и восстановления мышечной активности при ДЦП. Особенностью устройства является компактность, что позволяет использовать его на дому.

О создании протеза RB.RU рассказали в пресс-службе Университета ИТМО.

Разработкой аспиранта ИТМО Артема Меинова является программируемый портативный протез-тренажер для развития мышечной активности рук. Он состоит из специальных фиксаторов, которые крепятся к плечу и предплечью, а также контроллера, экрана с клавиатурой для настройки параметров и сервомотора. Зафиксированный на руке протез приводит в движение малоподвижные участки тела.

Автор проекта отметил, что особенностью его разработки является компактность и удобность, что позволяет использовать его на дому. Научный руководитель Артема Меинова подчеркнул, что в будущем технологию можно адаптировать под мышцы и суставы ног.

«Протез-тренажер имеет все шансы выйти на рынок. Более того, некоторые практикующие врачи и производители медицинского оборудования уже высказали заинтересованность в разработке», – рассказал научный руководитель аспиранта, профессор факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО Игорь Бессмертный.

Ученый затруднился назвать перспективную цену протеза, но отметил, что она будет в несколько раз ниже, чем у аналогов.