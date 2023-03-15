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«Яндекс» и ИТМО открыли онлайн-магистратуру для разработчиков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» и университет ИТМО открыли магистратуру для разработчиков, обучение в которой происходит полностью онлайн. На программе будут готовить мидл-разработчиков, фулстек-девелоперов и тимлидов. Лучших студентов наградят стипендиями и возможностью попасть на работу в «Яндекс» по ускоренному треку.

«Яндекс» и ИТМО открыли онлайн-магистратуру для разработчиков

О запуске магистратуры рассказал представитель «Яндекса», на сайте программы принимаются заявки на участие.

Обучение в магистратуре для разработчиков высоконагруженных систем будет проходить в онлайн-режиме. Большая часть времени будет посвящена практической работе и разбору реальных IT-продуктов. 

Набор начнется в апреле 2023 года, конкурс среди кандидатов пройдет в два этапа. В рамках тестирования претендент покажет свои знания программирования и математики, а на собеседовании его могут попросить решить задачи или исправить программный код.

В конкурсе кандидатам начислят баллы. 30 человек с наибольшим количеством баллов будут учиться в магистратуре бесплатно, остальные попадут в коммерческое отделение – год обучения стоит 449 тыс. рублей.

Лучшим студентам будут платить стипендию и дадут возможность попасть на работу в «Яндекс» по ускоренному треку. Занятия в магистратуре начнутся в сентябре.

Фото на обложке: JAYANNPO / Shutterstock

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