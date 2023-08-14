Робот студентов ИТМО исполнил «Катюшу» на гироскутере и взял «золото» на соревнованиях в Пекине

Проект команды лаборатории молодежной робототехники ИТМО занял первое место на международных соревнованиях по робототехнике RobotChallenge 2023 в Пекине, рассказали в пресс-центре ИТМО. Робот Robert Robotecky исполнил «Катюшу» и еще несколько композиций, балансируя на гироскутере.
Проект российских робототехников стал лучшим в категории Free Style Senior. Над ним работали студент первого курса Дмитрий Яковлев и ученица 10 класса Дарья Яблунина. Помимо «Катюши» Robert Robotecky исполнил «Подмосковные вечера», «Под небом Парижа», а также финскую польку.
Сейчас команда работает над созданием так называемого Кибертеатра — системы, позволяющей объединить и синхронизировать действия всех роботов, который создали в лаборатории.
Также в списке планов команды — улучшение автоматической оптимизации MIDI-файлов, этому формату уже обучили роботов лаборатории.
Ранее аспирант ИТМО разработал протез-тренажер для реабилитации после инсульта и восстановления мышечной активности при ДЦП, который можно использовать прямо у себя дома.
Фото на обложке: ИТМО
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