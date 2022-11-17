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МТС запустила курс по разработке рекомендательных систем на Python для магистрантов ИТМО

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Обучение от экспертов рассчитано на три недели. В течение этого времени менторы из команды Big Data МТС будут в режиме онлайн читать студентам лекции, проводить семинары, Q&A-сессии и давать домашние задания на основе реальных кейсов с использованием данных и фреймворков, выложенных в Open Source.

МТС запустила курс по разработке рекомендательных систем на Python для магистрантов ИТМО

Университет ИТМО и компания Napoleon IT создали онлайн-магистратуру AI Talent Hub для тех, кто хочет глубоко погрузиться в изучение машинного обучения, партнерами программы выступают ведущие IT-компании. Так, команда Big Data МТС прочитает студентам курс по созданию рекомендательных систем на языке Python. Магистранты научатся работать с большими данными, популярными фреймворками для построения рекомендательных систем, оценивать эффект влияния решения на продукт, использовать двухуровневые, нейросетевые модели и многое другое.

«Рекомендательные системы — одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важнейший инструмент продаж и повышения лояльности клиентов во всех сферах бизнеса, начиная с ритейла и заканчивая цифровыми сервисами, — говорит Даниил Потапов, руководитель направления анализа данных Big Data МТС. — Данных с каждым днем становится все больше, рынку нужны специалисты, готовые решать нетривиальные задачи, связанные с их обработкой и использованием. И мы рады поучаствовать в подготовке квалифицированных кадров, делясь внушительным практическим опытом нашей команды».

В конце обучения студенты на основе заданного шаблона создадут сервис рекомендаций по API, который смогут включить в портфолио. Лучшие из них получат от МТС приглашение на стажировку или даже оффер. 

Фото на обложке: mapo_japan / Shutterstock

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