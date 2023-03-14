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Представлен ChatGPT-4: анализ изображений, быстрые ответы и более умный ИИ

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

После шести месяцев разработки OpenAI представили новое поколение языковой модели для генерации текстовых ответов по запросу. Прошлая версия чат-бота всего за несколько месяцев стала самым загружаемым приложением в мире. 

Представлен ChatGPT-4: анализ изображений, быстрые ответы и более умный ИИ

OpenAI представили новое поколение своего чат-бота ChatGPT-4, которое позволяет выйти за рамки текста и задавать вопросы нейросети при помощи изображений прямо в интерфейсе сервиса. В анонсе разработчики называют четвертую версию языковой модели «произведением искусства». 

По сравнению с прошлым поколением, ChatGPT-4 показывает лучшие результаты во всех тестах, иногда достигая человеческого уровня. OpenAI проверяли скорость отклика нейросети и ее способность к креативу как в традиционных для искуcственного интеллекта бенчмарках, так и в крупнейших олимпиадах по различным дисциплинам. 

В отличие от многих других нейросетей, ChatGPT-4 является мультимодальным — это означает, что он может работать сразу в нескольких плоскостях, не зацикливаясь на чем-то одном. Таким образом, теперь пользователи могут задавать чат-боту вопросы, прикрепляя картинки. В качестве примера разработчики попросили ChatGPT-4 объяснить мем, и у нейросети получилось не только считать содержимое изображения, но и вникнуть в тонкости юмора.

ChatGPT-4 объясняет юмор

ChatGPT-4 объясняет юмор / OpenAI

Год назад мы разрабатывали ChatGPT-3.5, заранее понимая, что это будет лишь «тестовой версией» системы. В новой версии мы исправили ошибки и улучшили техническую составляющую чат-бота. В результате ChatGPT-4 стал беспрецедентно стабильной и надежной языковой моделью.
Разработчики ChatGPT-4 OpenAI

Загрузка картинок и более умная нейросеть уже доступны пользователям, оформившим подписку ChatGPT Plus за $20. Остальным же придется ждать следующих объявлений от OpenAI. 

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Фото на обложке: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

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