Представлен ChatGPT-4: анализ изображений, быстрые ответы и более умный ИИ

После шести месяцев разработки OpenAI представили новое поколение языковой модели для генерации текстовых ответов по запросу. Прошлая версия чат-бота всего за несколько месяцев стала самым загружаемым приложением в мире.

OpenAI представили новое поколение своего чат-бота ChatGPT-4, которое позволяет выйти за рамки текста и задавать вопросы нейросети при помощи изображений прямо в интерфейсе сервиса. В анонсе разработчики называют четвертую версию языковой модели «произведением искусства».

По сравнению с прошлым поколением, ChatGPT-4 показывает лучшие результаты во всех тестах, иногда достигая человеческого уровня. OpenAI проверяли скорость отклика нейросети и ее способность к креативу как в традиционных для искуcственного интеллекта бенчмарках, так и в крупнейших олимпиадах по различным дисциплинам.

В отличие от многих других нейросетей, ChatGPT-4 является мультимодальным — это означает, что он может работать сразу в нескольких плоскостях, не зацикливаясь на чем-то одном. Таким образом, теперь пользователи могут задавать чат-боту вопросы, прикрепляя картинки. В качестве примера разработчики попросили ChatGPT-4 объяснить мем, и у нейросети получилось не только считать содержимое изображения, но и вникнуть в тонкости юмора.

ChatGPT-4 объясняет юмор / OpenAI

Год назад мы разрабатывали ChatGPT-3.5, заранее понимая, что это будет лишь «тестовой версией» системы. В новой версии мы исправили ошибки и улучшили техническую составляющую чат-бота. В результате ChatGPT-4 стал беспрецедентно стабильной и надежной языковой моделью. Разработчики ChatGPT-4 OpenAI

Загрузка картинок и более умная нейросеть уже доступны пользователям, оформившим подписку ChatGPT Plus за $20. Остальным же придется ждать следующих объявлений от OpenAI.

Фото на обложке: Emiliano Vittoriosi / Unsplash