Россиянин сделал предложение девушке, с которой общался через ChatGPT целый год

Россиянин сделал предложение девушке, с которой общался через ChatGPT целый год. Непосредственно сам план того, как сделать предложение, также разработал чат-бот – девушка ответила согласием. Этот же молодой человек – Александр Жадан – ранее защитил дипломную работу, которую написал с помощью ChatGPT.

Россиянин женится на девушке, с которой общался с помощью чат-бота ChatGPT целый год. Об этом Александр Жадан рассказал на своей странице в социальной сети.

Александр использовал нейросеть для помощи в поиске пары на сервисах знакомств. ChatGPT за все время общался с более 5 тыс. кандидаток, отсеял «ненужных» и оставил одну.

ChatGPT общался с Кариной в течение года, после чего Александр обратился к чат-боту за помощью в подготовке плана, как сделать девушке предложение. Один из этих планов Александр реализовал, сделал предложение и получил согласие.

В 2023 году Александр Жадан защитил дипломную работу, которую написал с помощью ChatGPT.

Фото: Аккаунт Александра Жданова в X