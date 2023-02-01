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Ученые предложили ограничить ChatGPT в образовании на фоне истории с написанным за сутки дипломом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ученые предложили ограничить использование бота ChatGPT в образовании – поводом послужила история с написанной за одни сутки дипломной работой. Студент РГГУ получил от нейросети текст работы с уникальностью 82% и успешно защитил ее.

Ученые предложили ограничить ChatGPT в образовании на фоне истории с написанным за сутки дипломом

С предложением ограничить использование чат-бота ChatGPT от OpenAI в образовательной системе России выступили в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). В вузе опасаются, что ChatGPT негативно воздействует на обучение и беспокоятся о точности генерируемого нейросетью контента.

Студент РГГУ Александр Жадан использовал ChatGPT для подготовки дипломной работы. Нейросеть (с редактурой автора и постановкой дополнительных задач) справилась с этой задачей за 23 часа, рассказал студент в Twitter. Дипломную работу на тему управления организацией ChatGPT написала с уникальностью текста в 82% при требуемых 70%, Жадан успешно защитил ее.

«Я считаю, что у меня получилось открыть новый алгоритм создания работы. На том же этапе поиска информации я бы мог прочитать разные источники, а вместо этого я попросил выжимку у ChatGPT», – прокомментировал ситуацию студент изданию Rozetked. 

Некоторые образовательные ведомства уже запретили использовать ChatGPT. В Нью-Йорке нейросетью запрещено пользоваться школьникам и учителям на устройствах государственных школ.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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