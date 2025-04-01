Популярность ChatGPT побила рекорды благодаря фильтру в стиле Хаяо Миядзаки
Ажиотаж вокруг нового фильтра ChatGPT, имитирующего стиль студии Хаяо Миядзаки, Ghibli, вызвал резкий рост числа пользователей на прошлой неделе. Серверы OpenAI оказались перегружены, а использование функции временно ограничили, сообщает Reuters.
- Новости
По данным исследовательской компании Similarweb, среднее количество еженедельных активных пользователей впервые в этом году превысило 150 млн. Согласно SensorTower, число загрузок приложений, активных пользователей и доход от подписок достигли рекордных значений после обновления модели GPT-4o, которая расширила возможности генерации изображений.
Глобальные загрузки приложений ChatGPT и количество активных пользователей выросли на 11% и 5% соответственно по сравнению с предыдущей неделей, а доход от покупок в приложении увеличился на 6%, сообщает аналитическая компания.
Массовое использование фильтра в стиле Ghibli также вызвало вопросы о возможных нарушениях авторских прав. «Правовой ландшафт генерируемых искусственным интеллектом изображений, имитирующих характерный стиль Studio Ghibli, остается неопределенным. Авторское право обычно защищает только конкретные изображения, а не художественные стили как таковые», — сказал Эван Браун, партнер юридической фирмы Neal & McDevitt.
- «Очень приятно видеть, как люди любят изображения в ChatGPT. Но наши графические процессоры плавятся», — написал глава OpenAI Сэм Альтман в X после обновления.
- В конце марта исследование OpenAI и MIT Media Lab показало, что использование ChatGPT может усиливать чувство одиночества у наиболее активных пользователей.
Фото на обложке: Shutterstock.AI Generator / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Топ-10 первоапрельских розыгрышей на работе
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть микромаркет»
- 1 В RuStore появилась оплата рублями ChatGPT, Midjourney и других ИИ-сервисов Однако наценка составляет более 50% 30 марта 20:31
- 2 OpenAI: использование ChatGPT усиливает чувство одиночества И снижает социализацию 24 марта 17:46
- 3 «Сбер» выпустил обновленную линейку моделей ИИ GigaChat 2.0 В компании утверждают, что модель является сильнейшим русскоязычным ИИ 13 марта 17:00
- 4 Что такое эмбеддинги и как они работают? Технологии могут анализировать тональность и эмоции в текстах 13 марта 15:19