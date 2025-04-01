Популярность ChatGPT побила рекорды благодаря фильтру в стиле Хаяо Миядзаки

Ажиотаж вокруг нового фильтра ChatGPT, имитирующего стиль студии Хаяо Миядзаки, Ghibli, вызвал резкий рост числа пользователей на прошлой неделе. Серверы OpenAI оказались перегружены, а использование функции временно ограничили, сообщает Reuters.

По данным исследовательской компании Similarweb, среднее количество еженедельных активных пользователей впервые в этом году превысило 150 млн. Согласно SensorTower, число загрузок приложений, активных пользователей и доход от подписок достигли рекордных значений после обновления модели GPT-4o, которая расширила возможности генерации изображений.

Глобальные загрузки приложений ChatGPT и количество активных пользователей выросли на 11% и 5% соответственно по сравнению с предыдущей неделей, а доход от покупок в приложении увеличился на 6%, сообщает аналитическая компания.

Массовое использование фильтра в стиле Ghibli также вызвало вопросы о возможных нарушениях авторских прав. «Правовой ландшафт генерируемых искусственным интеллектом изображений, имитирующих характерный стиль Studio Ghibli, остается неопределенным. Авторское право обычно защищает только конкретные изображения, а не художественные стили как таковые», — сказал Эван Браун, партнер юридической фирмы Neal & McDevitt.

«Очень приятно видеть, как люди любят изображения в ChatGPT. Но наши графические процессоры плавятся», — написал глава OpenAI Сэм Альтман в X после обновления.

В конце марта исследование OpenAI и MIT Media Lab показало, что использование ChatGPT может усиливать чувство одиночества у наиболее активных пользователей.

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