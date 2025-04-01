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Популярность ChatGPT побила рекорды благодаря фильтру в стиле Хаяо Миядзаки

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Ажиотаж вокруг нового фильтра ChatGPT, имитирующего стиль студии Хаяо Миядзаки, Ghibli, вызвал резкий рост числа пользователей на прошлой неделе. Серверы OpenAI оказались перегружены, а использование функции временно ограничили, сообщает Reuters.

Популярность ChatGPT побила рекорды благодаря фильтру в стиле Хаяо Миядзаки
  1. Новости

По данным исследовательской компании Similarweb, среднее количество еженедельных активных пользователей впервые в этом году превысило 150 млн. Согласно SensorTower, число загрузок приложений, активных пользователей и доход от подписок достигли рекордных значений после обновления модели GPT-4o, которая расширила возможности генерации изображений.

Глобальные загрузки приложений ChatGPT и количество активных пользователей выросли на 11% и 5% соответственно по сравнению с предыдущей неделей, а доход от покупок в приложении увеличился на 6%, сообщает аналитическая компания.

Массовое использование фильтра в стиле Ghibli также вызвало вопросы о возможных нарушениях авторских прав. «Правовой ландшафт генерируемых искусственным интеллектом изображений, имитирующих характерный стиль Studio Ghibli, остается неопределенным. Авторское право обычно защищает только конкретные изображения, а не художественные стили как таковые», — сказал Эван Браун, партнер юридической фирмы Neal & McDevitt.

  • «Очень приятно видеть, как люди любят изображения в ChatGPT. Но наши графические процессоры плавятся», — написал глава OpenAI Сэм Альтман в X после обновления.
  • В конце марта исследование OpenAI и MIT Media Lab показало, что использование ChatGPT может усиливать чувство одиночества у наиболее активных пользователей.

Фото на обложке: Shutterstock.AI Generator / Shutterstock / FOTODOM

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