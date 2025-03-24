OpenAI: использование ChatGPT усиливает чувство одиночества

Как показало исследование, частое ежедневное использование ChatGPT коррелировало с более высоким уровнем одиночества и с более низкой социализацией. Голосовой режим помогал снизить ощущение изоляции, но только у тех, кто изначально не чувствовал себя одиноким, выяснили аналитики.

Режимы взаимодействия. В ходе экспериментов ChatGPT был настроен на два режима: «нейтральный» и «вовлекающий». В первом случае бот отвечал сдержанно и формально, во втором — проявлял эмпатию и эмоциональную вовлеченность. Самые активные пользователи чат-бота чаще испытывали одиночество при общении с «нейтральным» ботом, чем с «вовлекающим».

Технологическая база. Исследования проводились с использованием GPT-4o — мультимодальной модели, способной обрабатывать аудио, изображения и текст. Модель GPT-4.5, которая, по данным OpenAI, обладает более развитым эмоциональным интеллектом, в исследовании не использовалась.

На прошлой неделе OpenAI представила обновленные голосовые модели на базе GPT-4o, которые преобразуют текст в аудио, а также транскрибируют аудио и распознают речь в реальном времени. Теперь для озвучки доступны 11 голосов с разными интонациями, стилем звучания и тембром голоса, а технологии распознавания речи улучшены, заявили в компании.

Фото на обложке: Jonathan Kemper / Unsplash