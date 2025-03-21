OpenAI представила новое поколение ИИ-моделей для озвучки текста
OpenAI представила обновленные голосовые модели на базе искусственного интеллекта GPT-4o, которые преобразуют текст в аудио, а также транскрибируют аудио и распознают речь в реальном времени. Об этом компания сообщила в своем блоге.
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Что нового? Модель gpt-4o-mini-tts предлагает для озвучки 11 голосов с разными интонациями, стилем звучания и тембром голоса. Например, можно выбрать голос пирата, средневекового рыцаря, профессионального диктора, спортивного тренера, ковбоя, спокойного учителя, безумного ученого или Санта-Клауса. У каждого голоса есть свои характеристики, но их также можно поменять. Доступно более 100 языков, в том числе русский.
Также компания улучшила технологию распознавания речи. Новые модели gpt-4o-transcribe и gpt-4o-mini-transcribe лучше расшифровывают медиафайлы и допускают меньше ошибок, даже если на записи есть посторонние шумы или спикер говорит быстро.
Как воспользоваться? Разработчики могут получить доступ к моделям через API. Протестировать озвучку текста можно на сайте openai.fm. В бесплатной версии можно ввести до 1 000 символов.
- TechCrunch отметил, что новые модели OpenAI заменят ее предыдущую разработку Whisper, которую компания выпустила в 2022 году.
- В марте OpenAI открыла свободный доступ для зарегистрированных пользователей к продвинутому голосовому режиму Advanced Voice Mode на базе модели GPT-4o mini.
Фото на обложке: Levart_Photographer / Unsplash
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