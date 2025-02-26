OpenAI сделала бесплатным продвинутый голосовой режим ChatGPT

OpenAI открыла свободный доступ для зарегистрированных пользователей к продвинутому голосовому режиму Advanced Voice Mode на базе модели GPT-4o mini. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети X.

В OpenAI заявили, что естественный темп и тон разговора Advanced Voice Mode не отличаются от более старшей модели GPT-4o. Для начала разговора с нейросетью нужно нажать на значок «Голос» в правом нижнем углу экрана в ChatGPT.

Несмотря на свободный доступ, использование Advanced Voice Mode без подписок Plus и Pro ограничено по времени. Сколько раз можно пользоваться голосовым режимом бесплатно, в OpenAI не уточнили.

OpenAI представила Advanced Voice Mode вместе с моделью GPT-4o в мае 2024 года. В сентябре того же года компания начала открывать доступ к продвинутому голосовому режиму для платных пользователей ChatGPT.

GPT-4o mini была запущена в июле прошлого года. Она позиционируется как облегченная модель, однако, как и полноценная версия, может работать с аудио, видео и изображениями.

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