В RuStore появилась оплата рублями ChatGPT, Midjourney и других ИИ-сервисов
В российском магазине приложений RuStore появилась возможность оплачивать подписку на зарубежные ИИ-сервисы, которые не принимают прямые платежи из России. Ранее через раздел «Киоск» уже можно было пополнять баланс в Steam, Roblox и Xbox.
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Но новую услугу RuStore обратило внимание издание «Код Дурова». Теперь с помощью «Киоска» пользователи могут оплатить рублями подписку на ИИ-сервисы, такие как ChatGPT, Midjourney, Mistral AI и другие, а также на Netflix.
С сентября 2024 года услуга позволяет пополнить баланс аккаунта на игровой платформе (Steam, Roblox, Xbox, Playstation) или напрямую в игре.
Технически операции проходят по-разному в зависимости от площадки. Например, для пополнения баланса Steam используется СБП или иностранный ваучер. Подписка на ChatGPT или Midjourney оплачивается через оператора в Telegram.
При этом наценка на ряд услуг составляет более 50% — месячная подписка на ChatGPT по тарифу Plus стоит 2875 рублей, Pro — 26 400 рублей, в то время как OpenAI взимает за них $20 и $200 соответственно (около 1700 и 17 000 рублей по актуальному курсу).
Фото: RuStore
- В январе 2025 года сообщалось, что месячная аудитория RuStore увеличилась до 50 млн пользователей, что позволило магазину приложений стать вторым по популярности в России после Google Play.
- А в начале марта пресс-служба RuStore рассказала Русбейс, что число установок магазин приложений от VK установили 100 млн раз.
Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock
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