Бот не пройдет: 5 бесплатных инструментов для выявления текста, сгенерированного ИИ

Современный ИИ способен генерировать тексты, который все сложнее отличить от тех, что написаны человеком. Эти пять бесплатных детекторов упростят задачу: они используют модели машинного обучения, такие как GPT и ChatGPT, чтобы анализировать контент и определять его автора.
AI Text Classifier (OpenAI)
AI Text Classifier — специализированная GPT-модель, которая оценивает вероятность того, что текст создан с помощью ИИ, например ChatGPT. Инструмент работает с фрагментами от 1 тыс. знаков или около 150-250 слов.
Вставьте в специальное поле контент и нажмите Submit (Отправить). В ответ AI Text Classifier покажет, с какой вероятностью текст был создан человеком или машиной.
Определяет: ChatGPT и текст, сгенерированный другими ИИ.
Поддерживает: русский, английский и другие языки.
GPT Detector (Writefull)
Не уверены в том, что перед вами оригинальный контент, а не созданная ИИ версия? GPT Detector поможет разобраться.
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Просто скопируйте и вставьте текст в инструмент и нажмите Check (Проверить) — в ответ отобразится процент вероятности того, что контент был сгенерирован с помощью GPT-3, GPT-4 или ChatGPT.
Определяет: GPT-3, GPT-4 и ChatGPT.
Поддерживает: английский.
AI Detector (Sapling)
AI Detector удобен в использовании. Скопируйте и вставьте нужный контент, и инструмент автоматически проверит его оригинальность. Результат отображается в процентах, а части текста, которые с наибольшей вероятностью написаны ботом, выделяются красным цветом.
Определяет: GPT-3.5 и ChatGPT.
Поддерживает: английский.
AI Content Detector (Writer.com)
AI Content Detector проверяет до 1,5 тыс. знаков. Вставьте контент или ссылку на него в соответствующие поля, затем нажмите Analyze text (Анализировать текст). Детектор укажет, кем написан текст — человеком или ботом.
Определяет: не указано.
Поддерживает: английский.
ZeroGPT
ZeroGPT может определить, кем создан текст — GPT-4, ChatGPT или человеком. Просто вставьте контент или загрузите текстовый файл и нажмите Detect Text (Определить текст). Результат отображается в процентах, а части текста, которые с наибольшей вероятностью написаны ботом, выделяются желтым цветом.
Определяет: GPT-4 и ChatGPT.
Поддерживает: русский, английский и другие языки.
Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney
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