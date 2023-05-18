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Истории

Бот не пройдет: 5 бесплатных инструментов для выявления текста, сгенерированного ИИ

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Современный ИИ способен генерировать тексты, который все сложнее отличить от тех, что написаны человеком. Эти пять бесплатных детекторов упростят задачу: они используют модели машинного обучения, такие как GPT и ChatGPT, чтобы анализировать контент и определять его автора.

Бот не пройдет: 5 бесплатных инструментов для выявления текста, сгенерированного ИИ

AI Text Classifier (OpenAI)

AI Text Classifier — специализированная GPT-модель, которая оценивает вероятность того, что текст создан с помощью ИИ, например ChatGPT. Инструмент работает с фрагментами от 1 тыс. знаков или около 150-250 слов.

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Вставьте в специальное поле контент и нажмите Submit (Отправить). В ответ AI Text Classifier покажет, с какой вероятностью текст был создан человеком или машиной.

Определяет: ChatGPT и текст, сгенерированный другими ИИ.

Поддерживает: русский, английский и другие языки.

GPT Detector (Writefull)

Не уверены в том, что перед вами оригинальный контент, а не созданная ИИ версия? GPT Detector поможет разобраться.

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Просто скопируйте и вставьте текст в инструмент и нажмите Check (Проверить) — в ответ отобразится процент вероятности того, что контент был сгенерирован с помощью GPT-3, GPT-4 или ChatGPT.

Определяет: GPT-3, GPT-4 и ChatGPT.

Поддерживает: английский.

AI Detector (Sapling)

AI Detector удобен в использовании. Скопируйте и вставьте нужный контент, и инструмент автоматически проверит его оригинальность. Результат отображается в процентах, а части текста, которые с наибольшей вероятностью написаны ботом, выделяются красным цветом.

Определяет: GPT-3.5 и ChatGPT.

Поддерживает: английский.

AI Content Detector (Writer.com)

AI Content Detector проверяет до 1,5 тыс. знаков. Вставьте контент или ссылку на него в соответствующие поля, затем нажмите Analyze text (Анализировать текст). Детектор укажет, кем написан текст — человеком или ботом.

Определяет: не указано.

Поддерживает: английский.

ZeroGPT

ZeroGPT может определить, кем создан текст — GPT-4, ChatGPT или человеком. Просто вставьте контент или загрузите текстовый файл и нажмите Detect Text (Определить текст). Результат отображается в процентах, а части текста, которые с наибольшей вероятностью написаны ботом, выделяются желтым цветом.

Определяет: GPT-4 и ChatGPT.

Поддерживает: русский, английский и другие языки.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney

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