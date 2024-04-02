ChatGPT стал доступен для всех пользователей без регистрации

OpenAI с 1 апреля открыла доступ к ChatGPT для всех пользователей без регистрации. Сейчас им еженедельно пользуются более 100 млн человек в 185 странах. Об этом говорится на сайте компании.
Учетная запись даст больше возможностей: сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими с другими участниками, пользоваться голосовыми функциями.
Ранее также стало известно, что OpenAI откроет свой третий офис — в Токио. У компании уже есть представительства в Лондоне и Дублине.
Фото на обложке: Varavin88 /
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