OpenAI с 1 апреля открыла доступ к ChatGPT для всех пользователей без регистрации. Сейчас им еженедельно пользуются более 100 млн человек в 185 странах. Об этом говорится на сайте компании.

ChatGPT стал доступен для всех пользователей без регистрации