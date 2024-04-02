OpenAI откроет свой третий зарубежный офис — Bloomberg

OpenAI откроет свой третий зарубежный офис, узнал Bloomberg. В Лондоне и Дублине у компании уже есть представительства, теперь появится в Токио. Открытие запланировано на текущий месяц.

OpenAI планирует открыть офис в Токио уже в текущем месяце. Токийское представительство станет третьим международным офисом технологической компании наряду с лондонским и дублинским, пишет Bloomberg.

Офис в Токио ИИ-компания OpenAI намерена открыть, чтобы расширить предложение своих услуг на рынке Японии и не проиграть конкуренцию японским технологическим компаниям в лице SoftBank и Nippon Telegraph & Telephone.

О планах OpenAI открыть представительство в Японии впервые стало известно в апреле 2023 года, об этом рассказывал основатель компании Сэм Альтман.

Ранее стало известно, что Microsoft и OpenAI намереваются в ближайшие шесть лет запустить проект дата-центра Stargate, который будет выстроен на базе суперкомпьютера за $100 млрд для поддержки ИИ от OpenAI.

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