Microsoft и OpenAI намерены создать суперкомпьютер с ИИ за $100 млрд в ближайшие шесть лет

Зарубежные СМИ выяснили, что Microsoft и OpenAI намереваются в ближайшие шесть лет запустить проект дата-центра Stargate, который будет выстроен на базе суперкомпьютера за $100 млрд «с миллионами специализированных серверных чипов» для поддержки ИИ от OpenAI. Он станет самым крупным из запланированных к реализации (всего таких суперкомпьютеров на территории США компании хотят построить порядка пяти в рамках долгосрочного сотрудничества).

По данным портала The Information, который ссылается на два неназванных источника (один близок Сэму Альтману, другой знаком со сметной документацией Microsoft) финансирование полностью ляжет на Microsoft. Пилотный суперкомпьютер для OpenAI должен появиться к 2026 году, а непосредственно Stargate — в 2028 году.

Название проекта — Stargate — отсылает к фантастическому фильму «Звездные врата» с Куртом Расселом, где межзвездный портал стал «ключом к прошлому, дверью в будущее и дорогой к открытиям», как говорится в трейлере. Видимо, те же цели преследуют и OpenAI с Microsoft, считают в Gizmodo.

Предположительно такой дорогостоящий и масштабный проект может занимать несколько сотен гектаров земли и требовать до 5 гигаватт мощности. Но реализация его напрямую связана со следующим крупным обновлением ИИ от OpenAI — GPT-5, которое ожидается в начале 2025 года.

В 2023 году OpenAI так и не смогла запустить Arrakis, и есть опасения, что та же участь ожидает GPT-5, и тогда проект Stargate тоже оказывается п угрозой срыва сроков.

Новая информация про «Звездные врата» заставила аналитиков вспомнить о недавних переговорах Сэма Альтмана с инвесторами в ОАЭ с целью построить фабрику по производству чипов для искусственного интеллекта и обойти необходимость использовать решения Nvidia, которые сильно удорожают любой проект в сфере ИИ, особенно такой крупный. Собственный завод решил бы проблему и предоставил серьезно конкурентное преимущество.

Корпорация Microsoft впервые инвестировала в OpenAI $1 млрд в 2019 году, а в январе 2023 года объявила о долгосрочных планах регулярно вкладываться в компанию-партнера (Bloomberg тогда писал о $10 млрд, хотя сами фирмы суммы не озвучивали).

Microsoft делает серьезные ставки на разработки OpenAI, облачный сервис Azure техногиганта продолжит выступать в качестве эксклюзивного поставщика разработчика ChatGPT, а этот продукт Microsoft намерен внедрить в свою поисковую систему Bing и в офисные приложения.

Фото на обложке: MGM / Stargate Franchise