OpenAI добавила в ChatGPT функцию анализа документов и PDF-файлов

OpenAI добавила в ChatGPT функцию распознавания текстовых документов и PDF. Ранее для получения информации из таких файлов нужно было подключать дополнительные модули и переключаться между режимами. Пока обновление доступно только в бета-версии чат-бота.

В бета-версии чат-бота ChatGPT появилась функция распознавания PDF и текстовых документов. Теперь нейросеть может считывать информацию в таких файлах без необходимости подключения дополнительных модулей и переключения режимов.

Также OpenAI объединила в одном чате все инструменты ChatGPT, включая поиск, анализ данных и DALL-E. Чат-бот автоматически переключается между инструментами в зависимости от запроса.

В августе OpenAI представила новую версию своего чат-бота. ChatGPT Enterprise ориентируется на бизнес, предлагая корпоративный уровень безопасности и конфиденциальности.

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