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Мошенники стали предлагать купить доступ к аккаунту для работы с ChatGPT

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С декабря 2022 года в российских доменных зонах мошенники зарегистрировали десятки доменов, ассоциированных с ChatGPT. Пользователи рискуют как платежными данными, так и конфиденциональной информацией.

Мошенники стали предлагать купить доступ к аккаунту для работы с ChatGPT

Доступ к ChatGPT в России продают и через чат-боты в Telegram, и на классифайдах. Мошенник может под предлогом регистрации аккаунта попросить перевести деньги ему на счет в качестве предоплаты или прислать фейковую страницу оплаты и похитить деньги и данные карты, сообщили «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

Аналитики назвали еще один вариант использования ChatGPT в мошеннических схемах: в этом случае сама нейросеть становится прикладным инструментом злоумышленников. Ее могут использовать для написания кода вредоносных программ и фишинговых писем.

А при наличии доступа к архиву электронной почты злоумышленник может использовать ChatGPT для настройки большой языковой модели, чтобы воспроизвести стиль письма конкретного человека, например генерального директора, предупредили эксперты.

Бороться с незаконным использованием ChatGPT можно с помощью маркировки результатов его деятельности. Например, в Китае, законодательно запрешена генерация нейросетями контента без проставления водях знаков.

  • ChatGPT — это многозадачный чат-бот на основе ИИ, его раннюю демо-версию представила компания-разработчик OpenAI в ноябре 2022 года. 
  • ChatGPT может ответить почти на любой вопрос, чат-бот генерирует контент и дает советы. ChatGPT можно также использовать для того, чтобы сгенерировать качественный запрос для других нейросетей и др.
  • OpenAI была основана в 2015 году Илоном Маском и бывшим президентом Y Combinator Сэмом Альтманом. через три года Маск покинул совет директоров OpenAI, а впоследствии критиковал компанию за невысокий уровень безопасности и «культуру скрытности».

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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