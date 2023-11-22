OpenAI запустила в ChatGPT голосовую функцию для всех пользователей

OpenAI сделала голосовое общение с ChatGPT бесплатным для всех пользователей. Оплаченная подписка больше не потребуется. Функция доступна только в приложении чат-бота – пользователь может дать ему задание голосом и получить голосовой ответ.
Голосовое общение с чат-ботом ChatGPT стало бесплатным для всех пользователей. Об этом сообщил соучредитель OpenAI Грег Брокман.
Ранее голосовое общение с ChatGPT было доступно только пользователям, которые оплатили подписку.
Теперь любой пользователь может поставить задачу чат-боту голосом и голосом получить на нее ответ.
В среду 22 ноября стало известно, что Сэм Альтман и Грег Брокман вернулись в OpenAI.
Фото на обложке: Gabriele Paoletti /
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