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OpenAI запустила в ChatGPT голосовую функцию для всех пользователей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

OpenAI сделала голосовое общение с ChatGPT бесплатным для всех пользователей. Оплаченная подписка больше не потребуется. Функция доступна только в приложении чат-бота – пользователь может дать ему задание голосом и получить голосовой ответ.

OpenAI запустила в ChatGPT голосовую функцию для всех пользователей

Голосовое общение с чат-ботом ChatGPT стало бесплатным для всех пользователей. Об этом сообщил соучредитель OpenAI Грег Брокман. 

Ранее голосовое общение с ChatGPT было доступно только пользователям, которые оплатили подписку. 

Теперь любой пользователь может поставить задачу чат-боту голосом и голосом получить на нее ответ.

В среду 22 ноября стало известно, что Сэм Альтман и Грег Брокман вернулись в OpenAI. 

Фото на обложке: Gabriele Paoletti / Shutterstock

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