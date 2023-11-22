OpenAI сделала голосовое общение с ChatGPT бесплатным для всех пользователей. Оплаченная подписка больше не потребуется. Функция доступна только в приложении чат-бота – пользователь может дать ему задание голосом и получить голосовой ответ.

OpenAI запустила в ChatGPT голосовую функцию для всех пользователей