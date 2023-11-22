Сэм Альтман возвращается в OpenAI в качестве генерального директора. Об этом компания сообщила в X. Также в совет директоров вернется сооснователь Грег Брокман.

«Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм Альтман вернется в OpenAI в качестве генерального директора с новым первоначальным составом совета директоров в составе Брета Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело», — сказано в сообщении компании.

Ранее совет директоров OpenAI уволил Сэма Альтмана, посчитав, что он был недостаточно искренен, и это препятствовало работе. Его место должен был занять бывший CEO стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. Он подтверждал назначение и делился планами провести независимое расследование увольнения Альтмана.

Сам Альтман после ухода из OpenAI собирался перейти в Microsoft, на этой новости акции корпорации взлетели до исторического максимума. А большая часть команды OpenAI (505 человек из 700) пригрозила компании уходом в Microsoft вслед за Альтманом, если совет директоров, уволивший его, сам не отправится в отставку.

«Я люблю OpenAI, и все, что я делал за последние несколько дней, было направлено на сохранение единства этой команды и ее миссии», — прокомментировал Альтман свое возвращение.

В Microsoft отметили, что согласны с возвращением Альтмана, а главный научный сотрудник Илья Суцкевер, который принимал участие в решении совета директоров, признал, что допустил ошибку.

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