Creative Data Studios создала плагин с ChatGPT для Microsoft Word

Разработчики компании Creative Data Studios создали плагин с ChatGPT для Microsoft Word без участия Microsoft. Решение представлено в двух версиях, обе платные. Сама Microsoft пока интегрировала GPT-модель в Teams Premium и планирует добавить его в поисковик Bing.

Компания Creative Data Studios представила «революционного помощника» для письма в виде плагина с ChatGPT для текстового редактора Microsoft Word.

Плагин называется Ghostwriter. Разработчики сделали его платным: базовая версия с ограничением по длине ответов в два параграфа стоит $10, в продвинутой версии ограничений нет – она стоит $25. Плагин можно установить через магазин Office Add-in Store.

Creative Data Studios в ближайшее время планирует выпустить плагины для всего офисного пакета Microsoft – Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote.

Microsoft ранее интегрировала GPT-3.5 в сервис Teams Premium, нейросеть генерирует саммари с онлайн-конференций. В дальнейшем Microsoft планирует добавить ChatGPT в поисковик Bing. Корпорация рассчитывает обеспечить пользователей более понятными и соответствующими контексту ответами на запросы.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock