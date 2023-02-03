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Creative Data Studios создала плагин с ChatGPT для Microsoft Word

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчики компании Creative Data Studios создали плагин с ChatGPT для Microsoft Word без участия Microsoft. Решение представлено в двух версиях, обе платные. Сама Microsoft пока интегрировала GPT-модель в Teams Premium и планирует добавить его в поисковик Bing.

Creative Data Studios создала плагин с ChatGPT для Microsoft Word

Компания Creative Data Studios представила «революционного помощника» для письма в виде плагина с ChatGPT для текстового редактора Microsoft Word.

Плагин называется Ghostwriter. Разработчики сделали его платным: базовая версия с ограничением по длине ответов в два параграфа стоит $10, в продвинутой версии ограничений нет – она стоит $25. Плагин можно установить через магазин Office Add-in Store.

Creative Data Studios в ближайшее время планирует выпустить плагины для всего офисного пакета Microsoft – Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote.

Microsoft ранее интегрировала GPT-3.5 в сервис Teams Premium, нейросеть генерирует саммари с онлайн-конференций. В дальнейшем Microsoft планирует добавить ChatGPT в поисковик Bing. Корпорация рассчитывает обеспечить пользователей более понятными и соответствующими контексту ответами на запросы.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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