Microsoft планирует улучшить поисковик Bing с помощью AI-бота ChatGPT

Microsoft рассматривает возможность интеграции AI-бота ChatGPT от компании OpenAI в свою поисковую систему Bing. IT-гигант рассчитывает обеспечить пользователей более понятными, разговорными и соответствующими контексту ответами на запросы.

По информации источника Bloomberg, Microsoft надеется «переманить» пользователей Google благодаря новым возможностям Bing.

Компания планирует представить дополнительную функцию в ближайшие несколько месяцев, но пока все еще оценивает точность чат-бота и то, насколько быстро он может быть интегрирован в поисковую систему.

Источник агентства отмечает, что «первоначальный релиз может быть ограничен тестом узкой группы пользователей».

По данным The Information, Microsoft тестирует возможности ChatGPT «на протяжении нескольких месяцев».

В конце 2019 года OpenAI объявила о партнерстве с Microsoft, корпорация инвестировала в AI-стартап $1 млрд.

ChatGPT был представлен для публичного пользования в ноябре прошлого года и набрал миллионы пользователей. Чат-бот произвел впечатление своими возможностями генерировать от кулинарных рецептов и школьных эссе до программных кодов.