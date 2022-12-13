OpenAI: создатель Chat GPT и потенциальная «угроза для человечества»

Чат-бот ChatGPT обрел невероятную популярность благодаря способности делать все, что угодно, от программного кода до написания эссе. Не менее интересна и компания, которая стоит за его разработкой. В истории OpenAI есть немало крупнейших фигур из Кремниевой долины. В материале — главные факты об OpenAI и ее впечатляющих технологиях.

Недавно OpenAI выпустила раннюю демо-версию ChatGPT, и разговорный чат-бот быстро стал вирусным в социальных сетях. Всего за 5 дней у него было свыше 1 млн пользователей. И это неудивительно — люди выкладывают в социальные сети впечатляющие примеры его возможностей — от обычных разговоров до эссе и программного кода.

Сейчас создавшая его компания получает поддержку от самой Microsoft, но в ее истории упоминается немало других громких имен.

В 2015 году Илон Маск и бывший президент Y Combinator Сэм Альтман стали соучредителями OpenAI. Вместе с другими заметными представителями Долины, включая Питера Тиля и соучредителя LinkedIn Рида Хоффмана, они пообещали выделить на проект $1 млрд.

Группа стремилась создать некоммерческую организацию, ориентированную на разработку искусственного интеллекта «таким образом, который, скорее всего, принесет пользу человечеству в целом». Во всяком случае, именно так гласило заявление, опубликованное на сайте OpenAI 11 декабря 2015 года.

В то время Маск говорил, что ИИ является «самой большой экзистенциальной угрозой» для человечества.

Он не единственный, кто предупреждал о потенциальном вреде искусственного интеллекта. В 2014 году Стивен Хокинг предупреждал, что ИИ может привести к гибели человечества.

«Трудно представить, какую пользу искусственный интеллект человеческого уровня может принести обществу, и столь же трудно представить, какой ущерб он может нанести, если будет создан или использован неправильно», — говорится в пресс-релизе, посвященном основанию OpenAI.

В течение следующего года OpenAI выпустила два продукта.

В 2016 году была представлена платформа Gym, которая позволяла исследователям разрабатывать и сравнивать системы обучения с подкреплением. Эти системы учат ИИ принимать решения с наилучшим совокупным вознаграждением.

Позже в том же году был выпущен набор инструментов Universe для обучения интеллектуальных агентов на сайтах и игровых платформах.

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В 2018 году, через три года после того, как Маск помог основать компанию, он ушел из совета директоров OpenAI.

Тогда в корпоративном блоге сообщили, что CEO Tesla подал в отставку, чтобы «исключить потенциальный конфликт интересов в будущем», поскольку автопроизводитель также разрабатывает ИИ. Добавлялось также, что Маск продолжит делать пожертвования некоммерческой организации.

Маск годами рассказывал инвесторам Tesla о планах сделать свои электрокары автономными.

Позже он объяснил, что уволился из компании, потому что «не был согласен с кое-чем из того, что хотела сделать команда OpenAI».

В 2019 году миллиардер написал в Twitter, что Tesla также конкурировала за тех же сотрудников, что и OpenAI, добавив, что уже «более года» не был связан с компанией.

«Стоит сложить все вместе, и ясно, что лучше было расстаться по-хорошему», — объяснил он.

В последние годы Маск продолжал критиковать OpenAI. В 2020 году он писал в Twitter, что его доверие к компании было «невысоким», когда речь заходила о безопасности.

«По моему мнению, OpenAI должна быть более открытой», — прокомментировал он расследование MIT Technology Review. Журналисты обнаружили, что в лаборатории была распространена культура скрытности, хотя как НКО она должна была быть прозрачной.

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Совсем недавно Маск заявил, что приостановил доступ OpenAI к базе данных Twitter для обучения ее программы.

«Нужно больше понимать о структуре управления и планах доходов на будущее, — написал он в Twitter. — OpenAI был создан как некоммерческая организация с открытым исходным кодом. Ни то, ни другое уже не является правдой».

В 2019 году компания создала ИИ-инструмент, который мог создавать фейковые новости. Сначала в OpenAI сообщили, что он настолько хорош, что они решили не выпускать его. Но позже в том же году была выпущена новая версия инструмента GPT-2.

В 2020 году компания выпустила еще одного чат-бота под названием GPT-3. В том же году OpenAI отказалась от своего статуса НКО.

В корпоративном блоге опубликовали следующее сообщение:

«Мы хотим увеличить нашу способность привлекать капитал, продолжая выполнять нашу миссию, и ни одна из ранее существовавших юридических структур, о которых мы знаем, не обеспечивает правильного баланса. Наше решение заключается в создании OpenAI LP как гибрида коммерческой и некоммерческой организации, которую мы называем компанией с ограниченной прибылью».

Благодаря новой структуре прибыли инвесторы OpenAI могли бы заработать в 100 раз больше своих первоначальных инвестиций, но ничего сверх этого. Оставшиеся деньги пойдут на некоммерческую работу.

В конце 2019 года OpenAI объявила о партнерстве с Microsoft.

Корпорация инвестировала в разработчика ИИ $1 млрд, и OpenAI заявила, что будет лицензировать свою технологию исключительно у Microsoft.

«Масштаб коммерческого и творческого потенциала, который может быть раскрыт с помощью модели GPT-3, огромен, и некоторые из этих возможностей настолько новы, что мы их даже не представляем.

Непосредственная помощь человеческому творчеству и изобретательности в таких областях, как написание и композиция, описание и обобщение больших блоков данных длинной формы (включая код), преобразование естественного языка в другой язык — возможности ограничены только идеями и сценариями, которые мы можем предложить», – говорится в сообщении Microsoft в блоге.

Партнерство позволяет Microsoft конкурировать с DeepMind, подразделением Google по искусственному интеллекту.

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Вдохновлено DALL-E: как биолаборатории используют ИИ для изобретения новых лекарств

В прошлом году компания выпустила ИИ-генератор изображений DALL-E, а в ноябре 2022 года представила обновленную версию программы.

Тем временем, на прошлой неделе заработал чат-бот OpenAI, и его обновленная версия может быть выпущена уже в следующем году.

Чат-бот, представленный 30 ноября в качестве демо-версии, представляет собой GPT-3.5 от OpenAI. В следующем году компания планирует выпустить полноценный GPT-4.

Маск, тем временем, продолжает комментировать и утверждает, что человечество «недалеко от опасно сильного ИИ», а сам ChatGPT называет «пугающе хорошим».

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