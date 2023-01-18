Больше устных экзаменов: как университеты меняют подход к обучению из-за развития генеративного ИИ

Это взволновало высшие учебные заведения США, которые теперь активно модернизируют подход к преподаванию. О том, как университеты противостоят чат-ботам — в пересказе обзора New York Times.

В ноябре 2022 года OpenAI представила ChatGPT — чат-бота, который по коротким запросам генерирует удивительно связный и подробный текст. Инструмент приобрел огромную популярность: с его помощью не только пишут любовные послания, стихи и фанфики, но и выполняют домашние задания.

В прошлом месяце Энтони Ауманн, профессор философии Университета Северного Мичигана, оценивал эссе, написанные студентами его курса по мировым религиям. Среди них Ауманну попалась работа, которую можно с легкостью назвать «лучшей в группе». В ней с подходящими примерами и убедительными аргументами исследовалась тема запрета на ношение паранджи.

Сразу насторожившись, Ауманн обратился к студенту за разъяснениями. Тот признался, что эссе написано с помощью ChatGPT — чат-бота, способного в простых предложениях объяснять концепции и генерировать идеи.

Это встревожило Ауманна, и он решил, что в текущем семестре изменит подход к созданию эссе в рамках своих курсов. Согласно его плану, студенты будут писать первые черновики прямо на занятиях, используя браузеры, которые отслеживают и ограничивают компьютерную активность. Затем для последующих версий им потребуется объяснять, почему они внесли каждое из изменений.

В дальнейшем Ауманн, возможно, и вовсе отменит эссе. При этом он планирует использовать ChatGPT на занятиях: учащиеся будут не только обсуждать различные вопросы друг с другом, но и оценивать ответы на них чат-бота.

Читайте по теме:

OpenAI: создатель Chat GPT и потенциальная «угроза для человечества»

На фоне популярности ChatGPT некоторые государственные школы США закрыли доступ к этому инструменту через свои устройства и сети Wi-Fi. В то же время высшие учебные заведения — колледжи и университеты — сомневаются в эффективности запрета и не хотят посягать на академические свободы. Поэтому они меняют подход к обучению.

По словам Джо Гловера, проректора Флоридского университета, учебное заведение расширяет полномочия преподавателей по выстраиванию занятий вместо того, чтобы бороться с конкретными методами обмана со стороны студентов. «Это не последняя инновация, с которой нам придется столкнуться», — утверждает Гловер.

И это действительно так, поскольку генеративный ИИ находится лишь на раннем этапе своего развития.

В ближайшее время OpenAI должна выпустить GPT-4, который генерирует текст лучше, чем предыдущие версии нейросети.

Google создала конкурирующего чат-бота LaMDA, а Microsoft хочет инвестировать $10 млрд в OpenAI.

Над генеративными ИИ-инструментами также работают Stability AI, Character.AI и прочие стартапы из Кремниевой долины.

По словам представителя OpenAI, лаборатория признает, что ее программы могут использоваться с целью ввести людей в заблуждение, и разрабатывает технологию, помогающую выявлять текст, созданный ChatGPT.

Что происходит в университетах

Влияние ChatGPT активно обсуждается во многих высших учебных заведениях. При этом большинство рекомендаций направлены на то, чтобы адаптироваться к технологии.

Различные вузы (в том числе Университет Джорджа Вашингтона, Рутгерский университет и Аппалачский государственный университет) постепенно отказываются от домашних заданий открытой формы, ставших распространенным способом проверки знаний во время пандемии. Теперь преподаватели отдают предпочтение выполнению заданий на занятиях, рукописным докладам, групповой работе и устным экзаменам.

Студентов больше не просят, к примеру, написать пять страниц по той или иной теме. Вместо этого некоторые преподаватели придумывают вопросы, которые, как они надеются, окажутся слишком сложными для чат-ботов, а также предлагают учащимся писать сочинения о своей жизни и текущих событиях.

Фото в тексте: Ground Picture / Shutterstock

Фредерик Луис Альдама, заведующий кафедрой гуманитарных наук Техасского университета в Остине, планирует включить в программу новые и более нишевые тексты, с которыми ChatGPT не так хорошо знаком. Например, ранние сонеты Уильяма Шекспира вместо широко известного произведения «Сон в летнюю ночь».

Если нововведения не помогут предотвратить плагиат, Альдама и другие преподаватели введут более строгие требования к содержанию работ и их оцениванию. Так, в эссе больше внимания будет уделяться воображению, креативности и новаторству, которые автор проявил при анализе.

Надежды возлагают и на просвещение. Университет штата Нью-Йорк в Буффало и Университет Фурмана планируют обсуждать ИИ в рамках обязательных курсов, на которых первокурсники знакомятся с такими концепциями, как академическая честность.

В свою очередь, Университет Вашингтона в Сент-Луисе и Вермонтский университет хотят обновить свои политики академической честности, включив генеративный ИИ в определение плагиата. А другие преподаватели и университеты планируют использовать программы, которые определяют тексты, написанные с помощью ИИ.

Как студенты относятся к ИИ

Некоторые считают, что это полезный инструмент в обучении. Так, с помощью ChatGPT 27-летняя Лиззи Шекни, которая изучает юриспруденцию и дизайн в Пенсильванском университете, придумывает идеи для докладов и способы решения задач по программированию.

Однако Шекни утверждает, что порой чат-бот искажает информацию. Пенсильванский университет пока не ввел никаких правил в отношении этого инструмента, но она не хочет применять его слишком часто на случай, если его все-таки запретят.

В то же время некоторые студенты рассказывают на Reddit и других форумах о том, как сдают на проверку задания, которые выполнил ChatGPT. А в TikTok хэштег #chatgpt собрал более 578 млн просмотров.

В одном из роликов пользователь копирует задания с вариантами ответов из экзамена и отправляет их чат-боту со словами: «Не знаю, как вы, но я просто собираюсь сдать выпускные экзамены через ChatGPT. Удачи с учебой».

Источник.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock