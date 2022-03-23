Мафия DeepMind: стартапы, созданные бывшими сотрудниками лаборатории ИИ Google

Выходцев из DeepMind можно сравнить с «мафией PayPal» — бывшими сотрудниками, которые стали венчурными капиталистами и основателями всемирно известных компаний. Более десятка сотрудников покинули ее, чтобы запустить собственные проекты — от НКО и энергетики до криптовалют. Рассказываем о них подробнее.

DeepMind — это исследовательская лаборатория искусственного интеллекта, которую Google приобрела за $500 млн в 2014 году. За последнее десятилетие она собрала ведущих специалистов в области ИИ.

Saiga

ИИ-помощник для выполнения повседных задач

Год основания: 2020

Примечательные инвесторы: Seedcamp и Mosaic Ventures.

Деятельность: Карл Мориц Герман присоединился к DeepMind в 2014 году, когда компания приобрела его последний стартап Dark Blue Labs.

Затем он провел в компании чуть более пяти лет, переехав из Лондона в Берлин в качестве научного сотрудника. «Хотя мне действительно нравилось основывать и помогать создавать группу языковых исследований в DeepMind, я всегда знал, что в конечном итоге захочу уйти и создать другую компанию», — комментирует Герман.

Сейчас он разрабатывает Saiga — личного помощника на базе ИИ — вместе со своими соучредителями Софией Хефлинг и Майклом Фиаликом в Берлине.

По его словам, Saiga (пока помощник доступен в Великобритании и Германии) позволит пользователям получать больше от жизни, выполняя повседневные административные задачи, такие как «планирование встреч с дантистом или бронирование ресторанов и праздников».

Shift Lab

Разработка ИИ для «радикально лучшего будущего»

Год основания: 2021

Примечательные инвесторы: не раскрываются.

Деятельность: Выпускник Эдинбургского университета Тревор Бэк почти десять лет продвигался по служебной лестнице в DeepMind, занимая ряд должностей менеджера по продукту, прежде чем стать руководителем в научном и коммерческом отделе.

В прошлом году Бэк решил работать независимо и запустил Shift Lab, новое предприятие, обещающее разработать ИИ для «радикально лучшего будущего». Пока подробностей немного — компания остается не слишком публичной, однако Бэк ищет кадры, особенно среди разработчиков, инженеров МО и ученых-исследователей.

Inflection

Программы для ИИ, которые облегчают людям общение с компьютерами

Год основания: 2022

Примечательные инвесторы: Greylock Partners.

Деятельность: Мустафа Сулейман был одним из трех соучредителей DeepMind, наряду с другими британцами Демисом Хассабисом и Шейном Леггом.

После того, как несколько сотрудников обвинили его в буллинге, он сначала перешел на должность вице-президента в материнской компании Google, а затем покинул ее, присоединившись к Greylock Partners.

Позже он признал свою неправоту и добавил, что «очень сожалеет о последствиях, которые это причинило людям, и о боли, которую они чувствовали».

В марте 2022 года Сулейман сообщил, что запускает новый ИИ-стартап Inflection вместе с соучредителем Linkedin Ридом Хоффманом и бывшим исследователем DeepMind Кареном Симоняном. По словам Сэма Шида из CNBC, она стремится «разрабатывать программные продукты для ИИ, которые облегчают людям общение с компьютерами».

Diagonal

Консалтинг в сфере городского планирования

Год основания: 2019

Примечательные инвесторы: не раскрываются.

Деятельность: Diagonal — это консалтинговая дата-сайенс компания, специализирующаяся на улучшении общественного пространства и городской инфраструктуры. Согласно корпоративному сайту, она работает в основном со «студиями городского дизайна, планировщиками, застройщиками, государственными учреждениями и исследовательскими институтами».

Эндрю Эланд занимал должность директора по разработке в DeepMind, но в 2019 году покинул лабораторию, чтобы запустить свой собственный стартап. Он рассказывает: «Мы начали что-то сами, потому что не видели, чтобы кто-то еще создавал программное обеспечение для анализа городских данных такого типа, какое мы себе представляли».

Компания формулирует свою миссию как «улучшить качество жизни тех, кто живет в городах».

The Africa I Know

НКО, продвигающая естественно-научное образование в Африке

Год основания: 2020

Примечательные инвесторы: не раскрываются.

Деятельность: Аджи Буссо Диенг стажировалась в DeepMind, прежде чем устроиться на работу штатным научным сотрудником в Google. Она рассказывает, что это было «совершенно особое место для проведения исследований в области ИИ».

«Вы могли бы обменяться идеями с кем угодно в любой команде за чашкой кофе или присоединиться и начать записывать идеи вместе с людьми, — рассказывает она. — Я узнала, что исследования в области ИИ могут принести великие результаты, когда люди активно сотрудничают».

Она основала некоммерческую организацию The Africa I Know, чтобы помочь улучшить естественно-научное образование на континенте. Сама она выросла в сенегальском городе Каолак, и, по ее словам, упустила эти дисциплины.

«Миссия TAIK состоит в том, чтобы создать мир, в котором молодые африканцы будут иметь уверенность и образование, необходимые им для построения своего континента», — говорит она.

Kosen Labs

ИИ для торговли криптовалютами

Год основания: 2021

Примечательные инвесторы: Andreessen Horowitz и Framework Ventures.

Деятельность: Соучредитель Kosen Labs и бывший инженер-исследователь DeepMind Питер Тот написал в блоге на Medium, что Kosen Labs «стремится привнести преимущества передового ИИ в мир Web3».

Web3 стал универсальным термином, который обозначает концепцию интернета будущего, включающего все — от метавселенной до криптовалют и децентрализованных приложений.

Тот проработал в DeepMind около трех лет, прежде чем решил объединиться с коллегой Миляном Мартичем для запуска собственного предприятия.

Первый проект Kosen Labs будет включать применение ИИ для торговли криптовалютами, добавив, что применение искусственного интеллекта в Web3 «все еще находится в зачаточном состоянии». Компания тоже находится в поиске разработчиков.

Recursive AI

Инновации в медицинских технологиях

Год основания: 2020

Примечательные инвесторы: не раскрываются.

Деятельность: После трех лет работы в DeepMind Тиаго Рамальо некоторое время работал научным сотрудником в японском ИИ-проекте Cogent Labs, прежде чем запустить свой собственный стартап AI consultancy Recursive.

«Я решил основать компанию на другом конце света, но важнее всего был огромный потенциал за счет объединения инноваций в области ИИ, внедряемых в США и Европе, с мастерством, которое можно найти только в Японии», — комментирует Рамальо.

Проект сотрудничает «с крупными компаниями и разрабатывает инновационные проекты с нуля», добавляет он. Например, один из клиентов — медицинская клиника — использует опыт Recursive, чтобы помочь врачам прогнозировать результаты операций пациентов.

Inductiva AI

Применение алгоритмов МО к сложным научным проблемам

Год основания: 2021

Примечательные инвесторы: не раскрываются.

Деятельность: Хьюго Пенедонес был одним из основателей команды AlphaFold, которая руководила новаторским проектом DeepMind по сворачиванию белков — серьезной проблеме в области структурной биологии.

«Мне действительно понравилось применять машинное обучение к фундаментальной научной проблеме и взаимодействовать с блестящими людьми с разным опытом», — комментирует Пенедонес.

Его новая компания Inductiva, базирующаяся в Португалии, взялась за аналогичную задачу: применение алгоритмов машинного обучения к математике, физике и научным проблемам высокого уровня.

Пенедонес сказал, что его миссия, наряду с соучредителями Луисом Сарменто и Кларой Гонсалвес, заключается в том, чтобы «максимизировать положительное влияние в реальном мире за счет ускорения исследований в области фундаментальных наук».

EquiLibre

Сервис алгоритмической торговли

Год основания: 2022

Примечательные инвесторы: Credo Ventures, Rockaway Capital и Miton VC.

Деятельность: Большую часть десятилетия Мартин Шмид работал исследователем ИИ — сначала в IBM, а затем в DeepMind. После он переехал в Прагу, чтобы запустить EquiLibre в начале 2022 года вместе со своими бывшими коллегами Матеем Моравчиком и Рудольфом Кадлецом.

По словам Шмида, EquiLibre «создает следующее поколение алгоритмической торговли», управляемый машиной сервис, который может предлагать сделки на основе данных, поступающих в его систему, или автоматически выполнять ордера от вашего имени.

«В то время как алгоритмическая торговля по-прежнему в основном использует довольно старые модели и методы, мы планируем применять современное машинное обучение, в котором мы хороши», — объясняет он.

Говоря о своем решении уйти из DeepMind, Шмид сказал: «Было действительно трудно сделать этот звонок. Я люблю своих коллег, но у нас была возможность, и мы знали, что пожалеем, если не воспользуемся ею».

Phaidra

Инновации в энергосбережении

Год основания: 2020

Примечательные инвесторы: Flying Fish и Firstminute Capital.

Деятельность: Джим Гао и Ведавьяс Паннеершелвам были одними из самых старших исследователей DeepMind, прежде чем они уволились, чтобы основать Phaidra, компанию, работающую над применением ИИ в крупных промышленных проектах.

Гао ранее возглавлял команду из 14 человек, которая помогла Google сократить расходы на охлаждение центра обработки данных на 40%. Согласно сайту Phaidra, ее технология использовалась в проектах промышленного производства и химического машиностроения.

Open Climate Fix

ИИ для борьбы с изменением климата

Год основания: 2019

Примечательные инвесторы: Google.org.

Деятельность: Open Climate Fix — некоммерческая организация, базирующаяся в Лондоне. Как отмечено на ее сайте, она «полностью ориентирована на оказание помощи энергетическому сообществу в масштабном сокращении выбросов парниковых газов».

Ее основатель Джек Келли рассказывает: «Одна из самых важных вещей, которым я научился в DeepMind, заключалась в том, чтобы более оптимистично относиться к возможности использования МО для смягчения последствий изменения климата».

Работа в лаборатории под руководством Джима Гао — бывшего руководителя группы , а ныне соучредителя энергетического стартапа Phaidra — изменила его отношение. «Энтузиазм и оптимизм Джима были так заразительны», — признает Келли.

Спустя три года после запуска проект Open Climate Fix завоевал расположение таких сторонников, как Google, Nvidia и Институт Алана Тьюринга.

Среди текущих проектов — прогнозирование поглощения солнечной энергии в надежде сделать ее менее рискованной инвестицией для бизнеса и правительств, а также проект по сбору данных с открытым исходным кодом, который улучшит модели МО для использования на ветряных электростанциях.

Common Sense Machines

Создание 3D-симуляций при помощи ИИ

Год основания: 2020

Примечательные инвесторы: не раскрываются.

Деятельность: Common Sense Machines обучает ИИ-модели для создания реалистичных 3D-симуляций реального мира. Затем такое моделирование может быть запрограммировано в автоматизированных машинах, что позволяет им выполнять производственные процессы быстрее и точнее.

«Время в DeepMind было одним из самых творческих периодов в моей жизни. Я узнал из первых рук, что сила умных людей, работающих вместе с глубокой убежденностью и согласованными стимулами, может привести к научным прорывам», — комментирует основатель Common Sense Machines Теджас Кулкарни. Он работал научным сотрудником DeepMind чуть более трех лет.

Объясняя, почему он решил действовать самостоятельно, он говорит, что им двигала «возможность совершить прорывы, выходящие за рамки исследовательской работы, и создать масштабируемое воздействие в реальном мире».

Fuse

Финансовые технологии для быстрых платежей

Год основания: 2017

Примечательные инвесторы: основатель Y Combinator Пол Грэм и изобретатель Gmail Пол Бакхейт.

Деятельность: В 2021 году бывший инженер DeepMind и Google Даррелл Аджей был принят на работу в платежную компанию Fuse в качестве инженера-основателя.

Fuse — это смарт-карта, на которой написано, что она «позволяет мгновенно делиться с кем угодно», бросая вызов доминированию платежных приложений, таких как Splitwise и Venmo.

«DeepMind был отличной средой для обучения, но я не мог игнорировать тот факт, что все высшее руководство в начале своей жизни основывало компании, — вспоминает Аджей. — Я знал, что это путь и для меня тоже».

Лондонский финтех-стартап изначально был детищем выпускника инженерного факультета Ландо Ваго-Хьюза, который начал воплощать эту идею еще во время учебы в Университете Саутгемптона.

Isomorphic Labs

Разработка лекарств при помощи ИИ

Год основания: 2021

Примечательные инвесторы: Alphabet.

Деятельность: Демис Хассабис остается сотрудником DeepMind. Но в настоящее время он одновременно занимает должности исполнительного директора в AI lab и Isomorphic Labs, новой компании по разработке лекарств, которую он запустил под эгидой Alphabet в ноябре.

В своем блоге Хассабис написал, что надеется «переосмыслить весь процесс открытия лекарств с первых принципов с помощью подхода, основанного на ИИ».

«Одно из наиболее важных применений искусственного интеллекта, о котором я могу думать, находится в области биологических и медицинских исследований, и это область, которой я увлечен уже много лет, — комментирует он. — Сейчас самое время продвигать это дело в нужном темпе, уделяя особое внимание и выделяя ресурсы, которые предоставит Isomorphic Labs».

Хотя с тех пор появилось мало подробностей о проекте, он принимает отклики от «биологов, химиков-медиков, биофизиков, лечащих врачей, специалистов по вычислительной технике и экспертов по машинному обучению».

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Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock