OpenAI представили новое поколение нейросети DALL-E 3 с глубокой интеграцией ChatGPT

OpenAI анонсировали третью версию своей генеративной нейросети DALL-E. В новое поколение сервиса встроена языковая модель ChatGPT-4, которая отвечает за создание подробных промтов. Полноценный запуск нейросети состоится в октябре.

На сайте OpenAI появился анонс третьего поколения генеративной нейросети DALL-E. Главный конкурент MidJourney сильно улучшил качество генерируемых изображений и получил поддержку ChatGPT-4. Встроенная языковая модель позволяет создавать более детальные промты на базе пользовательских запросов.

Возможности связки ChatGPT-4 и DALL-E 3 / OpenAI

В качестве примера возможностей DALLE-3 компания приводит генерацию выше. Как можно заметить по количеству деталей, чат-бот ChatGPT позволил пользователю составить наиболее подробное описание картинки, добавив множество мелких элементов, которые необходимы для нейросети, но которые часто опускаются людьми.

Подписчикам ChatGPT Plus DALL-E 3 станет доступен уже в октябре. По словам OpenAI, в будущем у нейросети появится и бесплатная публичная версия, однако конкретных сроков запуска продукта на данный момент нет.

Фото на обложке: Mojahid Mottakin / Unsplash