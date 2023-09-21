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OpenAI представили новое поколение нейросети DALL-E 3 с глубокой интеграцией ChatGPT

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

OpenAI анонсировали третью версию своей генеративной нейросети DALL-E. В новое поколение сервиса встроена языковая модель ChatGPT-4, которая отвечает за создание подробных промтов. Полноценный запуск нейросети состоится в октябре.

OpenAI представили новое поколение нейросети DALL-E 3 с глубокой интеграцией ChatGPT

На сайте OpenAI появился анонс третьего поколения генеративной нейросети DALL-E. Главный конкурент MidJourney сильно улучшил качество генерируемых изображений и получил поддержку ChatGPT-4. Встроенная языковая модель позволяет создавать более детальные промты на базе пользовательских запросов.DALL-E 3

Возможности связки ChatGPT-4 и DALL-E 3 / OpenAI

В качестве примера возможностей DALLE-3 компания приводит генерацию выше. Как можно заметить по количеству деталей, чат-бот ChatGPT позволил пользователю составить наиболее подробное описание картинки, добавив множество мелких элементов, которые необходимы для нейросети, но которые часто опускаются людьми. 

Подписчикам ChatGPT Plus DALL-E 3 станет доступен уже в октябре. По словам OpenAI, в будущем у нейросети появится и бесплатная публичная версия, однако конкретных сроков запуска продукта на данный момент нет.

Фото на обложке: Mojahid Mottakin / Unsplash

 

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