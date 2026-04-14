В Яндекс Почту добавили чат с ИИ-ассистентом — Алиса Про может анализировать содержимое писем и редактировать их

Яндекс добавил в Почту ИИ-ассистента «Алиса Про»: он обрабатывает письма и вложения, а также ищет дополнительную информацию в интернете. В компании подчёркивают, что сервис не сохраняет данные из переписки и не передаёт их третьим лицам. Ранее, с 2024 года, в Почте уже используются нейротехнологии — они выделяют важные письма и кратко пересказывают их содержание.

Алиса Про ищет информацию в почте не по ключевым словам, а по смыслу

Главная особенность ИИ-ассистента — поиск по смыслу, а не по ключевым словам. Например, пользователь может спросить «Алису Про» о расходах за определённый период, и ассистент найдёт данные в письмах и документах и сформирует ответ.

В Яндексе отмечают, что почта фактически служит личным архивом пользователя — с счетами, билетами и перепиской, а новый инструмент помогает быстрее ориентироваться в этом массиве информации.

Также ИИ-ассистента можно использовать для работы с письмами. Алиса Про помогает составлять письма с нуля, редактировать и улучшать уже готовые тексты, а также менять стиль, например, на более официальный.

ИИ-ассистент не использует содержимое почтовых ящиков для обучения моделей ИИ

В Яндексе подчёркивают, что Алиса Про работает в защищённом контуре Яндекс 360. Ассистент обращается к письмам только по запросу пользователя, не сохраняет данные после обработки и не передаёт их третьим лицам.

Также в компания подчеркнули, что не используют содержимое почтовых ящиков для обучения моделей искусственного интеллекта. Сейчас функция доступна пользователям тарифов «Яндекс 360». В дальнейшем сервис планируется открыть и для корпоративных клиентов.

Контекст

ИИ-ассистент стал развитием уже существующих функций анализа писем: с 2024 года Яндекс Почта использует нейросети для выделения важных сообщений и их кратких пересказов.

Параллельно компания расширяет линейку ИИ-сервисов. В начале апреля в Алисе появился режим «Исследовать» — агент, который сам анализирует информацию из интернета и файлов пользователя, проверяет факты, подбирает источники и формирует структурированный ответ. При необходимости система может выполнять расчёты и анализировать данные с помощью кода.

Функцию уже используют для бизнес-аналитики, финансового планирования и карьерных задач. За три месяца бета-тестирования пользователи провели более 280 тыс. исследований, многие возвращаются к инструменту повторно. Режим доступен в браузере и приложениях Яндекса.