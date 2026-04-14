МТС запустил ИИ-сотрудников для бизнеса: нейросеть назначает собеседования и общается с кандидатами вместо HR

МТС запустила новый ИИ-инструмент для бизнеса, который сможет выполнять рутинные задачи HR-специалиста, сообщает Forbes. Нейросеть автоматизирует найм и управление персоналом: одни ИИ-агенты будут подбирать кандидатов, другие помогают ими управлять. Сейчас систему тестируют сразу в нескольких компаниях телеком- и энергетического сектора.

ИИ-помощник состоит из узкоспециализированных агентов

В основе решения от МТС — набор специализированных ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за отдельную функцию:

агент скрининга проводит первичный отбор кандидатов,

агент коммуникации отвечает на вопросы и консультирует соискателей,

агент планирования назначает и переносит интервью.

Система отслеживает действия кандидата и распределяет задачи между агентами. После подключения ИИ-сотрудника к корпоративным системам — HR-платформам, почте и мессенджеру — агенты начинают работать как команда.

ИИ-сотрудник в будущем сможет предсказывать увольнения

Как уточнили в компании, в будущем нейросеть будет не только нанимать персонал. В скором времени разработчики научат ИИ:

проводить онбординг специалистов и адаптировать их в первые месяцы работы,

оценивать эффективность персонала,

проводить предиктивную аналитику: сообщать о рисках быстрых увольнений и анализировать обратную связь от сотрудников.

Лишь 500 компаний в России будут заинтересованы в ИИ-специалистах

Стоимость внедрения зависит от масштаба и уровня кастомизации. По оценкам участников рынка, которых опросил Forbes, пилотные проекты могут стоить 2–5 млн рублей, а полнофункциональные решения — 10–20 млн рублей и выше. Эксперты также отмечают, что итоговый бюджет может увеличиваться из-за сложности интеграции в существующую IT-инфраструктуру компаний.

По оценке экспертов, потенциальная аудитория сервиса ограничена 500 крупными компаниями в России.

60% времени рекрутеры тратят на рутинные задачи

Как уточняет Forbes, сегодня HR-специалисты работают в условиях двойного давления: бизнес требует ускорить найм, при этом кандидаты ожидают персонализированного подхода. 60% времени рекрутеры тратят на рутинные задачи.

ИИ-ассистенты могут снизить эту нагрузку, однако бюджеты на внедрение нейротехнологий сокращаются. Кроме того,

рынок автоматизации рекрутинга уже частично занят нишевыми игроками,

внедрение усложняется разнообразием корпоративных IT-систем,

возможны проблемы с интеграцией и качеством данных,

сотрудники компаний не доверяют ИИ-решениям,

организации не готовы менять внутренние процессы работы или делают это очень долго.

В таких условиях масштабировать решение МТС может быть затруднительно, считают эксперты Forbes.

