OpenAI разрешила редактировать сгенерированные картинки с помощью DALL-E

Компания OpenAI разрешила пользователям генератора изображений DALL-E 3 редактировать получившиеся картинки. Функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении ChatGPT.

Пользователям доступно два варианта редактирования. В первом нужно выбрать область изображения, которую хочется изменить, а затем описать в интерфейсе чата, что нужно сделать с картинкой. Во втором можно сразу сделать запрос для нейросети, не выделяя какую-либо часть. Это удобно для изменения всего изображения.

В компании отмечают, что редактор позволяет повысить точность или реалистичность отдельных элементов картинки, удалить их или добавить новые

OpenAI анонсировали третью версию своей генеративной нейросети DALL-E в сентябре 2023 года. В новое поколение сервиса встроена языковая модель ChatGPT-4, которая отвечает за создание подробных промтов.

С 1 апреля 2024 года компания открыла доступ к ChatGPT для всех пользователей без регистрации. Сейчас им еженедельно пользуются более 100 млн человек в 185 странах.

Фото на обложке: Bartek Winnicki / Shutterstock