Как работает Copilot — ассистент с генеративным ИИ на Windows 11

Copilot доступен в самой последней версии Windows 11. Проверить, используете ли вы именно ее, можно в «Центре обновления Windows». При желании активируйте переключатель «Получайте последние обновления, как только они будут доступны».

Кнопка открытия Copilot находится на панели задач по умолчанию. Бота также можно запустить сочетанием клавиш Win + C или через меню «Пуск».

На данный момент Copilot доступен в США, Великобритании и некоторых странах Азии и Южной Америки.

Генерация

Тексты. Если вы впервые пользуетесь генеративным ИИ, то просто поэкспериментируйте: попросите Copilot написать короткое стихотворение, сопроводительное письмо или сообщение коллеге. Как и в Bing, в Copilot можно выбирать стиль ответов: креативный, сбалансированный или точный.

Фото в тексте: Microsoft

Ответы на вопросы. Благодаря подключению к Bing и интернету бот может рассказать, какие достопримечательности стоит посетить в конкретном месте, дать совет по готовке и помочь быстро починить пылесос. Ответы содержат ссылки на источники информации в интернете.

После каждого ответа пользователю предлагается список вопросов, чтобы продолжить разговор. Можно как использовать эти варианты, так и придумать собственный. Чтобы начать разговор заново, нажмите кнопку «Новая тема» в форме синего пузыря внизу. При наведении курсора ответ Copilot можно оценить и скопировать.

Код. Сообщите Copilot, что выполняет программа и на каком языке написана, и он сгенерирует отформатированный код. Как и в случае с другими действиями, можно попросить бота внести изменения в первоначальный ответ.

Картинки. В Copilot также интегрирована нейросеть Dall-E. Опишите изображение и укажите стиль — и через несколько секунд появятся четыре варианта. Чат-бот также предложит идеи, как улучшить результат, например изменить цветовую гамму, убрать или добавить какую-либо деталь.

Фото в тексте: Microsoft

Чтобы просмотреть изображение в полном размере и загрузить его, нажмите на него. В поле ввода также можно загрузить картинку и попросить Copilot ее описать или на ее основе создать новое.

Взаимодействие с Windows 11

Главное отличие Copilot от Bing в том, что он интегрирован в операционную систему Windows 11. Но помните, что функция все еще в разработке, и это лишь ранняя предварительная версия.

Copilot может открывать программы: просто введите open (открыть) и имя приложения, после чего появится диалоговое окно подтверждения. То же самое можно сделать через голосовой ввод.

Фото в тексте: Microsoft

Помимо этого, бот объясняет, как использовать приложения, и помогает устранять неполадки. Его советы будут появляться при открытии программ.

В Copilot также работают различные команды Windows 11. Например, mute volume (отключить звук), хотя намного проще просто нажать на иконку или кнопку на клавиатуре. В этом случае на экране также появляется диалоговое окно — так вы будете уверены, что чат-бот вас правильно понял.

Среди других команд — turn on do not disturb (включить режим «не беспокоить») и turn on dark mode (включить темный режим). Помимо этого, можно попросить Copilot открыть определенный раздел в «Параметрах», например о Wi-Fi или настройках меню «Пуск».

Фото в тексте: Microsoft

Copilot не работает внутри программ — даже тех, что разработаны Microsoft. Сейчас он может взаимодействовать только с браузером Edge. Чтобы его включить, нажмите на три точки в правом верхнем углу, откройте «Параметры» и активируйте переключатель Let Copilot in Windows use Microsoft Edge content (Разрешить Copilot в Windows использовать контент Microsoft Edge).

Источник.

Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock