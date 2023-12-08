Как ИИ-ассистенты меняют работу программистов

В то время как ChatGPT уже меняет образование, Copilot переворачивает с ног на голову целую профессию, предлагая людям новые способы выполнять старые задачи. Теперь программирование превращается в написание инструкций: вместо того, чтобы писать код с нуля, нужно вносить правки в незавершенный код и оперировать большой языковой моделью, чтобы получить нужный результат.

Copilot — не единственный инструмент для программистов.

В августе Meta* представила бесплатную модель генерации кода Code Llama, основанную на модели Llama 2.

В том же месяце Stability AI, разработчик Stable Diffusion, выпустил StableCode.

И, конечно, есть ChatGPT, который сразу позиционировался как чат-бот, способный к созданию и отладке кода.

Сейчас, когда Microsoft и Google готовятся добавить похожие генеративные модели в офисное ПО, которое используют миллиарды человек по всему миру, самое время задуматься, что именно эти инструменты предлагают программистам. Помогут ли они писать больше и качественнее? Или они увязнут в судебных тяжбах об интеллектуальной собственности и авторском праве?

На поверхностном уровне написание кода подразумевает создание инструкций на определенном языке программирования в текстовом файле. Затем их переводят в машинный код, который может запустить компьютер — на уровень выше, чем двоичные нули и единицы.

На практике же программисты проводят немало времени в поисковых системах и форумах, стараясь найти решения распространенных проблем или более быстрые способы написать алгоритм. Затем готовые фрагменты кода получают новое применение.

Таким образом, новая программа — просто коллаж.

Все это занимает время и отвлекает программистов, считает CEO GitHub Томас Домке: «У вас много открытых вкладок, вы планируете отпуск, возможно читаете новости. Наконец вы копируете нужный текст и возвращаетесь к коду, но прошло уже 20 минут, и вы потеряли состояние потока».

Главная идея инструментов вроде Copilot — представить информацию, которая потребуется программисту, прямо рядом с кодом, который он пишет. Инструмент отслеживает код и комментарии (описания и заметки на естественном языке) в рабочем файле и других материалах проекта и отсылает этот текст в большую языковую модель в качестве промта. Затем Copilot прогнозирует, что программист пытается сделать, и рекомендует подходящий код.

Процесс повторяется по несколько раз в секунду, и промт обновляется во время того, как печатает программист.

Похоже, что советы часто оказываются верными. В июне, спустя год после общего релиза инструмента, GitHub и консалтинговая компания Keystone Strategy опубликовали исследование, в котором участвовал почти 1 млн пользователей Copilot. В среднем программисты принимали почти 30% рекомендаций.

Copilot изменил базовые навыки программирования. Как и в случае с ChatGPT или генераторами изображений вроде Stable Diffusion, инструмент не всегда предлагает желаемый результат, но может к нему приблизиться.

Программирование превращается в написание инструкций: вместо того, чтобы писать код с нуля, нужно вносить правки в незавершенный код и оперировать большой языковой моделью, чтобы получить нужный результат.

Но Copilot еще не так распространен. Некоторые компании, в том числе Apple, просят сотрудников не использовать его, опасаясь, что интеллектуальная собственность и чувствительная информация попадет к конкурентам.

Читайте по теме:

Как работает Copilot — ассистент с генеративным ИИ на Windows 11

Культ Obsidian: как приложение для ведения заметок покорило интернет

Как QA-инженеру собрать требования к программному продукту и не сойти с ума: шесть шагов

Copilot также фигурирует в судебном иске, который подали программисты, недовольные, что их код использовался для обучения моделей без их разрешения. Microsoft предложила компенсацию пользователям, которые опасаются потенциальных претензий. Но юридические разбирательства могут длиться годами.

Домке настроен позитивно и верит, что преимущества перевесят недостатки: «Мы адаптируемся ко всему, что потребуют от нас законодатели из США, Великобритании или Европы. Но нужен баланс между защитой прав и приватности и способностью нас как человечества сделать шаг вперед».

С мощным ИИ поиск не нужен — но изменит ли он правила игры? Мнения разделились.

«Я думаю об этом как о том, что рядом с вами сидит опытный разработчик и шепчет рекомендации» — говорит Марка Янсити, сооснователь Keystone Strategy и преподаватель Гарвардской школы бизнеса.

CEO Merly Джастин Готтшлих впечатлен меньше: «В широком смысле ассистенты довольно неинтересны. По сути они ограничены способностями человека-программиста. На этой стадии они никогда не смогут выйти за пределы того, что делает человек».

Многие отмечают, что с Copilot учиться программированию легче. «Rust заработал себе репутацию очень сложного языка. Но меня приятно удивило, как хорошо с ним справлялись студенты, и какие сложные и полезные проекты они создавали» — признается Ноа Гифт, преподаватель и программист с 25-летним стажем.

«Программисты будут существовать всегда. Они будут получать немало помощи, но в конечном итоге важно понимание, какие проблемы нужны решить. Хорошо с этим справляться и переводить это в программу — вот работа программистов» — уверен Габриэль Синнев, который возглавлял команду разработки Code Llama в Meta*.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney