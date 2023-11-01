Культ Obsidian: как приложение для ведения заметок покорило интернет

При этом Obsidian кажется настолько сложным, что может отпугнуть пользователей без технического бэкграунда. Разберем, в чем его секрет.

По оценкам Obsidian, у сервиса 1 млн пользователей и более 110 тысяч подписчиков на канале Discord. Они используют приложение для всего — от управления задачами и создания закладок до организации повседневных мыслей.

Набирая аудиторию

Эрика Сюй и Шида Ли начали работать над Obsidian в 2020 году, находясь на карантине во время пандемии. Инженеры познакомились в Университете Ватерлоо и ранее разработали инструмент для таск-менеджмента Dynalist.

Позже Сюй призналась, что у нее был личный мотив. Она пыталась создавать личные вики-страницы для себя, но другие инструменты, такие как MediaWiki и TiddlyWiki, не подходили, а в приложениях для заметок всегда была какая-то конкретная функция, которая была недоступна или работала не совсем так, как предполагалось.

Взяв за ориентир редакторы кода, которые поддерживают сторонние расширения, она решила создать подключаемую систему для основных функций Obsidian. Так пользователи могут использовать инструменты от сторонних производителей или даже подключать к системе новые функции, например доски канбан и рисование произвольных фигур.

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Затем Сюй и Ли создали в Discord сообщество, где распространяли ранние бета-версии инструмента. Там же они нашли своих будущих сотрудников.

Должность CEO занял Стефан Анго, который соосновал и продал стартап упаковки Lumi. Анго разработал минималистичную тему Obsidian и помог выпустить версию 1.0. Нескольких других разработчиков плагинов привлекли в качестве инженеров.

Несмотря на медленный рост, это дало им преимущество — новые члены команды были хорошо знакомы с продуктом и сообществом вокруг него.

Свой путь

Необычный принцип Obsidian отражается и в самом приложении. Кроме традиционной структуры папок, пользователи могут просматривать график, который показывает все связи между их заметками. Им также доступны закладки и возможность разместить заметки на доске, сопровождая их комментариями, изображениями и встроенными веб-страницами.

Этот подход привлекает неожиданных последователей.

Джон Вурхис, главный редактор блога MacStories, посвященному приложениям для Mac, начал использовать Obsidian пару лет назад, заинтересовавшись локальной файловой структурой. С тех пор он и основатель MacStories Федерико Витиччи много писали о своем опыте настройки Obsidian.

В каком-то смысле Obsidian — противоположность типичного приложения из MacStories. Однако Вурхис признается, что это его любимый инструмент для написания текстов. Они с Витиччи даже заказали несколько специальных плагинов для рабочих процессов Macstories.

«Независимо от того, каковы ваши потребности в написании текстов, вероятно, найдется плагин, который их удовлетворит», — считает он.

Оставаться скромным

Около месяца назад рассказал о будущем Obsidian в социальных сетях. Согласно его публикациям в X и Mastodon, он написал, что Obsidian не планирует расширяться дальше дюжины сотрудников и никогда не будет привлекать венчурный капитал.

Ограничения такого подхода очевидны: Obsidian не сможет разрабатывать новые функции так же быстро, как другие приложения, и не может поддерживать рост, снизив цены на платные услуги. Но это позволит придерживаться ценностей компании.

«Нам повезло, что мы создаем Obsidian в то время, когда возможно создать сложное мультиплатформенное приложение с миллионами пользователей, оставаясь при этом очень маленькой командой. Мы хотим выяснить, как далеко зайдет этот эксперимент», — говорит Анго.

Грядущие препятствия

Obsidian не собирает данные об использовании, поэтому неизвестно, сколько людей им пользуются. Основываясь на количестве загрузок со своей страницы на GitHub, Ango оценивает, что у Obsidian примерно 1 млн пользователей. Для сравнения, в 2021 году Notion хвасталась 20 млн пользователей (хотя с тех пор эта цифра не обновлялась).

Даже самые преданные пользователи Obsidian не ожидают, что инструмент обойдет Notion и другие популярные инструментами для заметок. Они видят в Obsidian иную аудиторию с иными ценностями.

«Люди, которые тратят время и пытаются освоить невероятно гибкий, но довольно сложный в использовании и не сразу понятный и красивый Obsidian, — это не те, кто создает базы данных Notion», — говорит Элеанор Коник, модератор сообщества Obsidian в Discord.

Тем не менее, Obsidian стремится стать чуть менее пугающим. Программа уже провела несколько усовершенствований, например удалила синтаксис Markdown из главного редактора (в пользу режима «предварительного просмотра в реальном времени»), однако для форматирования пользователям по-прежнему нужно им владеть.

Некоторые удобства, присущие другим современным средствам ведения заметок (например, удобное всплывающее меню форматирования Notion), отсутствуют.

Остается и вопрос заработка. Obsidian бесплатен для личного использования, и хотя он стоит $50 за пользователя в год для команд из двух и более человек, у него нет возможности обеспечить соблюдение своих правил лицензирования, поскольку он не отслеживает пользователей. Частные лица также могут поддержать сервис, сделав единовременный взнос в $25, который также открывает доступ к бета-версиям.

Помимо самого программного обеспечения, Obsidian предлагает несколько платных сервисов, каждый из которых стоит $10 или $96 в год: зашифрованное хранилище Sync и инструмент для хранения заметок в интернете Publish.

В то же время Obsidian позволяет собирать собственные альтернативы без лишних затрат или даже бесплатно. Даже самые страстные пользователи Obsidian отмечают, что это не экосистема, ориентированная на зарабатывание денег.

Но, может быть, в этом нет ничего страшного. Низкие накладные расходы Obsidian и спокойное отношение к росту позволяют придерживаться своих ограничений. А тот факт, что собственные пользователи Obsidian могут на каком-то уровне конкурировать с платными предложениями компании, отчасти объясняет, почему люди любят это приложение. Это новый взгляд на то, как должно работать современное программное обеспечение, и он постепенно набирает обороты.

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Фото на обложке: edweenie123 / Reddit