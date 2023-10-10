Мобильное приложение ChatGPT за сентябрь принесло рекордную выручку в $4,58 млн. За месяц его скачали по всему миру 15,6 млн раз. При этом аналитики предупреждают о снижении темпов роста, пишет Techcrunch.

Замедление роста может быть первым признаком приближения числа пользователей ChatGPT к максимальному с точки зрения готовности платить за обновленную службу подписки ChatGPT+ в размере $19,99 в месяц, которая обеспечивает более быстрое время отклика, приоритетный доступ в часы пик и ранний доступ к новым функциям и усовершенствованиям.

При этом ChatGPT не лидирует по доходам среди ИИ-приложений. Например, его конкурент Ask AI «зарабатывает» гораздо больше благодаря существенным расходам на рекламу: $6,55 млн в августе, в сентябре выручка от использования приложения Ask AI упала до $5,51 млн.

По оценкам Appfigures, общее количество установок мобильного приложения ChatGPT с момента его выхода достигло 52,2 млн. Лидирует по количеству загрузок Google Play: в сентябре из 15,6 млн загрузок на его долю пришлось 9 млн, а на App Store — остальные 6,6 млн.

В сентябре сервис для оплаты подписок на зарубежные онлайн-площадки в рублях GetPayAll составил топ-7 лучших аналогов ChatGPT, которые можно использовать для создания чат-ботов, виртуальных ассистентов, систем автоматического ответа на вопросы и других приложений, которые требуют обработки текста и его генерации на естественном языке.

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