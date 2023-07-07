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Ежемесячный трафик ChatGPT снизился — впервые после запуска

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Впервые после запуска ChatGPT его ежемесячный трафик снизился, как и количество уникальных посетителей сайта чат-бота. Вызванная новизной популярность ChatGPT сходит на нет, отмечают аналитики Similarweb.

Ежемесячный трафик ChatGPT снизился — впервые после запуска

Ежемесячный трафик ChatGPT в июне упал на 9,7% к показателю мая, а количество уникальных посетителей сайта чат-бота снизилось на 5,7%. Об этом сообщила аналитическая компания Similarweb.

Падение трафика и числа уникальных посетителей сайта ChatGPT произошло впервые с момента релиза, который состоялся в ноябре 2022 года.

Вызванная новизной популярность ChatGPT сходит на нет, отметил ведущий аналитик Similarweb Дэвид Карр. 

В феврале 2023 года ChatGPT набрал 100 млн ежемесячных активных пользователей, став самым быстрорастущим приложением в истории. На данный момент ежемесячно сервис посещают 1,5 млрд пользователей.

Фото на обложке: Iryna Imago / Shutterstock

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