ChatGPT запустил итоги года: пользователи узнают свои частые запросы и получат персональное стихотворение
ChatGPT запустил персональные итоги года для пользователей
Функция доступна в веб-версии и мобильных приложениях
OpenAI начала запуск функции Your Year with ChatGPT — персонального обзора активности пользователей за год. Итоги года постепенно становятся доступными для пользователей из США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
Функция доступна в веб-версии ChatGPT и мобильных приложениях для iOS и Android. Your Year with ChatGPT будет продвигаться на главном экране приложения, однако пользователи могут активировать обзор и вручную — достаточно запросить у чат-бота итоги года напрямую.
Стихи от ChatGPT на основе того, что пользователь обсуждал чаще всего за год
Пользователям присваиваются «награды» в зависимости от того, как они взаимодействовали с ChatGPT. Например, если пользователь использовал чат-бота, чтобы придумать решение проблемы или проработать концепцию или идею, он получит награду Creative Debugger.
Итоги года представлены в виде визуальных историй с персонализированной графикой. В итогах года можно узнать, сколько чатов было создано в ChatGPT в 2025 году, сколько картинок было сгенерировано, в какой день пользователь был самым «разговорчивым» и сколько длинных тире использовалось в общении с чатом. Кроме этого, ChatGPT автоматически создаёт стихотворение и изображение, основанные на темах, которые пользователь чаще всего обсуждал в течение года.
Корпоративные и образовательные аккаунты не смогут увидеть итоги года
Your Year with ChatGPT доступен пользователям бесплатного тарифа, а также подписок Plus и Pro. Обязательное условие — включённые настройки сохранённых воспоминаний и истории чатов, а также достижение минимального порога активности за год.
Командные, корпоративные и образовательные аккаунты не смогут получить доступ к годовому обзору. В OpenAI подчёркивают, что формат управляется пользователем и ориентирован на конфиденциальность.
КонтекстТакже в декабре OpenAI выпустила новую версию ChatGPT — GPT-5.2. Модель стала работать быстрее и лучше искать информацию. В новом обновлении искусственный интеллект способен решать сложные задачи в программировании и математике.
