OpenAI выпустила GPT-5.2 — Сэм Альтман стремится ускорить развитие ИИ на фоне давления Google и Anthropic
OpenAI Сэма Альтмана выпустила новую версию GPT-5.2
OpenAI выпустила новую версию ChatGPT — GPT-5.2. Модель стала работать быстрее, лучше искать информацию и решать сложные задачи в программировании и математике. Обновление вышло на фоне усиления конкуренции на рынке нейросетей: Google представила Gemini 3, а Anthropic — Claude Opus 4.5, которые быстро поднялись в ИИ-рейтингах.
GPT-5.2 лучше справляется с рассуждениями
OpenAI сообщила, что GPT-5.2 работает быстрее предыдущих версий и лучше справляется с поиском информации, написанием текстов и переводом. Модель работает в трёх режимах и точнее имитирует человеческие рассуждения при решении сложных и объёмных задач.
Доступ к GPT-5.2 платные пользователи начнут поэтапно получать с 11 декабря 2025 года.
OpenAI также начала внедрять систему, которая определяет возраст пользователей и ограничивает доступ к ChatGPT для несовершеннолетних. По словам гендиректора по продуктам OpenAI Фиджи Симо, эту функцию хотят запустить в преддверии появления «взрослого режима» (который позволит генерировать эротический контент).
Миллиардные траты вынуждают OpenAI усиливать фокус на доходах
С выпуском GPT-5.2 OpenAI рассчитывает привлечь больше корпоративных клиентов и ускорить рост выручки. В рамках этого курса OpenAI переманила гендиректора платформы для корпоративной коммуникации Slack Дениз Дрессер на позицию директора по доходам (CRO). Теперь в OpenAI она будет отвечать за рост корпоративных продаж и масштабирование платных продуктов на базе ИИ.
Ранее компания говорила, что планирует вложить более $1 трлн в инфраструктуру для ИИ — и потому для OpenAI критическое значение имеет высокий заработок на своих продуктах.
Gemini 3 — самая интеллектуальная модель Google
В ноябре 2025 года Google представила ИИ-модель Gemini 3, назвав её крупнейшим обновлением за последние годы. Gemini 3 способна работать с текстом, изображениями и другими типами данных, а также решать сложные научные и математические задачи.
Гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что модель эволюционировала «от чтения текста и изображений к чтению ситуации». Технический директор DeepMind Корай Кавукчуоглу назвал Gemini 3 «самой интеллектуальной моделью» компании.
Gemini 3 использует улучшенный режим рассуждения Gemini 3 Deep Think. Доступ к этому режиму сначала получили подписчики тарифа Google AI Ultra стоимостью $249,99 в месяц — это самый дорогой тариф Google.
По данным Bloomberg, Gemini 3 получила высокие оценки за способности к рассуждениям и программированию и быстро поднялась в рейтингах на платформах для оценки больших языковых моделей LMArena и Humanity’s Last Exam.
ИИ Claude Opus 4.5 от Anthropic превзошёл инженеров
В конце ноября 2025 года Anthropic выпустила новую модель Claude Opus 4.5 для программирования и офисных задач. В компании рассказали, что обновлённая ИИ-модель умеет сама исправлять ошибки и выполнять сложные задания из нескольких шагов — как на компьютере, так и в интернете.
По словам руководителя продуктов Claude AI Скотта Уайта, эта модель впервые показала результат лучше, чем любой человек-кандидат на сложном инженерном тесте компании.
OpenAI объявила «кризисный режим»
В начале декабря 2025-го генеральный директор OpenAI Сэм Альтман направил сотрудникам служебную записку, объявив «кризисный режим» (code red) и призвав сосредоточить ресурсы на улучшениях ChatGPT.
Как сообщало издание The Information, CEO попросил отложить развитие других направлений — включая автономных ИИ-агентов и рекламу. Он также отметил необходимость улучшить поведение моделей и генерацию изображений.
Кроме того, The Information сообщило, что OpenAI параллельно работает над новой ИИ-моделью под кодовым названием Garlic («Чеснок»). По данным издания, модель уже показывает хорошие результаты в задачах, связанных с программированием и логикой.
