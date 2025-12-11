OpenAI переманила к себе CEO компании Slack: новому директору по доходам предстоит в разы увеличить выручку
OpenAI Сэма Альтмана переманила к себе гендиректора Slack
Фото: Chip Somodevilla / Staff / Getty Images
OpenAI привлекла генерального директора платформы для корпоративной коммуникации Slack Дениз Дрессер, назначив её директором по доходам (CRO), сообщает Bloomberg. В компании она будет отвечать за рост корпоративных продаж и масштабирование платных продуктов на базе ИИ. Это уже не первый случай, когда OpenAI переманивает топ-менеджеров крупнейших технологических компаний.
OpenAI планирует усилить корпоративные продажи
Дениз Дрессер предстоит развивать корпоративные продажи OpenAI и стратегию монетизации. Компания Сэма Альтмана рассчитывает усилить позиции в бизнес-сегменте, где уже сотрудничает с более миллиона платных клиентов.
По данным Bloomberg, OpenAI делает ставку на расширение коммерческого присутствия и масштабирование сервисов, которые становятся ключевым источником роста. OpenAI необходимо стремительно наращивать выручку на фоне огромных затрат на разработку и поддержку своих ИИ-моделей.
Дениз Дрессер возглавила платформу для корпоративной коммуникации Slack в конце 2023 года. До этого она занимала руководящие должности в Salesforce (разработчик одноимённой CRM-системы), где работала над масштабированием корпоративных платформ.
Конкуренция с Google и Anthropic вынуждают OpenAI действовать
Несмотря на популярность ChatGPT и других продуктов компании, OpenAI сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Anthropic и Google. Оба игрока развивают собственные генеративные модели и активно заходят в корпоративный сектор, пишет Bloomberg.
OpenAI заявляла о готовности инвестировать $1,4 трлн в развитие вычислительной инфраструктуры, необходимой для масштабирования ИИ-систем. Это один из крупнейших публично известных объёмов планируемых инвестиций в индустрии ИИ.
OpenAI активно переманивает топ-менеджеров
Назначение Дениз Дрессер — не первый случай перехода сильных игроков в OpenAI. В ноябре 2025-го компания привлекла технического директора Intel Сачина Катти, покинувшего должность менее чем через год после назначения. В OpenAI Катти занялся проектированием и строительством вычислительной инфраструктуры компании.
Кроме того, в сентябре 2025-го финансовый директор xAI Илона Маска Майк Либераторе также присоединился к OpenAI на позицию бизнес-финансового директора. Переход Либераторе произошёл через три месяца после его назначения в xAI.
Переходы топ-менеджеров происходят на фоне напряжённых юридических отношений между OpenAI и Илоном Маском, которые сопровождаются исками с обеих сторон.
