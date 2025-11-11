OpenAI переманила в команду технического директора Intel — он проработал на прошлом посту меньше года
OpenAI переманила к себе топ-менеджера Intel Сачина Катти
Директор по технологиям и искусственному интеллекту Intel Сачин Катти покидает компанию менее чем через год после назначения. Он присоединяется к OpenAI, где будет отвечать за проектирование и развитие вычислительной инфраструктуры стартапа. Функции его должности в Intel временно возьмёт на себя генеральный директор Лип-Бу Тан.
От надзора за ИИ — к созданию целой инфраструктуры
Intel подтвердила уход Катти, отметив, что искусственный интеллект остаётся одним из главных стратегических приоритетов компании. Как сообщили в пресс-службе, команда продолжит реализацию своей «дорожной карты» технологий и продуктов в сфере ИИ, несмотря на смену руководства.
«Мы благодарим Сачина за его вклад и желаем ему всего наилучшего. Группы ИИ и передовых технологий возглавит Лип-Бу», — говорится в заявлении Intel.
Соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман уже сообщил в социальных сетях, что теперь Катти будет работать над проектированием и строительством вычислительной инфраструктуры компании. Это позволит OpenAI ускорить разработку собственных вычислительных мощностей и поддержать многомиллиардные проекты.
Руководителем стал бывший преподаватель Стэнфорда
Сачин Катти начал работу в Intel около четырёх лет назад: сначала он руководил сетевой группой компании, а в апреле 2025-го был повышен до главного технического директора и директора по ИИ. Его главная задача заключалась в том, чтобы помочь производителю чипов конкурировать с лидером рынка Nvidia и выпускать продукты для новых нагрузок в искусственном интеллекте.
До работы в индустрии он почти 15 лет преподавал в Стэнфорде.
Уход топ-менеджера — не единственная проблема Intel
Уход Катти — далеко не единственная из проблем компании. Сегодня Intel, когда-то бывший в лидерах рынка по производству чипов, значительно отстаёт от других компаний. И хотя центральные процессоры Intel используются в серверных системах ИИ, они уступают по масштабам и производительности решениям Nvidia и TSMC. Компания также сталкивается с трудностями в привлечении крупных клиентов для контрактного производства.
На этом фоне OpenAI активно расширяет инфраструктуру для своих ИИ-проектов. Так, компания заключила многомиллиардные контракты с Nvidia на поставку графических процессоров — и одновременно с этим ведёт разработку собственных чипов для обучения нейросетей.
Контекст
Рынок вычислительных решений для ИИ продолжает развиваться: Intel, Nvidia и другие производители чипов конкурируют за корпоративные заказы и участие. В свою очередь OpenAI становится одним из главных драйверов спроса на ИИ-оборудование, тем самым ускоряя рост всего сектора.
Сейчас OpenAI активно расширяет собственную инфраструктуру и планирует выпуск собственных чипов для оптимизации работы своих моделей. В этом контексте переход Катти может помочь компании создать собственную инфраструктуру и снизить зависимость от внешних поставщиков.
Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images
- 1 Не прошёл тест на эмпатию: Grok признан «наиболее опасным ИИ» для людей с ментальными проблемами ИИ Маска «наиболее опасна» для людей с уязвимой психикой 11 ноября 2025, 21:30
- 2 Будущее — за управляемым суперинтеллектом: Microsoft создаст ИИ, который будет служить человеку Microsoft создаст «суперинтеллект» — ИИ не заменит человека 11 ноября 2025, 15:45
- 3 Цена собственной ИИ-империи — $5,8 млрд: Softbank неожиданно продала долю в Nvidia и готова инвестировать в OpenAI SoftBank продала весь свой пакет акций Nvidia за $5,8 млрд 11 ноября 2025, 12:45
- 4 Wildberries запустила бесплатный дипфейк-детектор — сервис определяет ИИ-изображения с точностью 95% Wildberries создала бесплатный ИИ-детектор дипфейков 10 ноября 2025, 15:45