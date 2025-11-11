OpenAI переманила к себе топ-менеджера Intel Сачина Катти

Директор по технологиям и искусственному интеллекту Intel Сачин Катти покидает компанию менее чем через год после назначения. Он присоединяется к OpenAI, где будет отвечать за проектирование и развитие вычислительной инфраструктуры стартапа. Функции его должности в Intel временно возьмёт на себя генеральный директор Лип-Бу Тан.

От надзора за ИИ — к созданию целой инфраструктуры

Intel подтвердила уход Катти, отметив, что искусственный интеллект остаётся одним из главных стратегических приоритетов компании. Как сообщили в пресс-службе, команда продолжит реализацию своей «дорожной карты» технологий и продуктов в сфере ИИ, несмотря на смену руководства.

«Мы благодарим Сачина за его вклад и желаем ему всего наилучшего. Группы ИИ и передовых технологий возглавит Лип-Бу», — говорится в заявлении Intel.

Соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман уже сообщил в социальных сетях, что теперь Катти будет работать над проектированием и строительством вычислительной инфраструктуры компании. Это позволит OpenAI ускорить разработку собственных вычислительных мощностей и поддержать многомиллиардные проекты.

Руководителем стал бывший преподаватель Стэнфорда

Сачин Катти начал работу в Intel около четырёх лет назад: сначала он руководил сетевой группой компании, а в апреле 2025-го был повышен до главного технического директора и директора по ИИ. Его главная задача заключалась в том, чтобы помочь производителю чипов конкурировать с лидером рынка Nvidia и выпускать продукты для новых нагрузок в искусственном интеллекте.

До работы в индустрии он почти 15 лет преподавал в Стэнфорде.

Уход топ-менеджера — не единственная проблема Intel

Уход Катти — далеко не единственная из проблем компании. Сегодня Intel, когда-то бывший в лидерах рынка по производству чипов, значительно отстаёт от других компаний. И хотя центральные процессоры Intel используются в серверных системах ИИ, они уступают по масштабам и производительности решениям Nvidia и TSMC. Компания также сталкивается с трудностями в привлечении крупных клиентов для контрактного производства.

На этом фоне OpenAI активно расширяет инфраструктуру для своих ИИ-проектов. Так, компания заключила многомиллиардные контракты с Nvidia на поставку графических процессоров — и одновременно с этим ведёт разработку собственных чипов для обучения нейросетей.

Контекст

Рынок вычислительных решений для ИИ продолжает развиваться: Intel, Nvidia и другие производители чипов конкурируют за корпоративные заказы и участие. В свою очередь OpenAI становится одним из главных драйверов спроса на ИИ-оборудование, тем самым ускоряя рост всего сектора.

Сейчас OpenAI активно расширяет собственную инфраструктуру и планирует выпуск собственных чипов для оптимизации работы своих моделей. В этом контексте переход Катти может помочь компании создать собственную инфраструктуру и снизить зависимость от внешних поставщиков.



Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images